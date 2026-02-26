Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Що відомо про пожежу в NOVUS в Києві?
Інформація про пожежу в магазині з'явилася після 16:25 26 лютого. Повідомлялося, що це був NOVUS, який розташований на Лівому березі столиці, у Дарницькому районі на Дніпровській набережній.
На кадрах видно, як спалахнув вогонь, внаслідок чого утворився дим. Охоронці та працівники магазину намагалися приборкати вогонь та шукали вогнегасники. У цей момент у магазині перебувати покупці.
Однак з відвідувачок емоційно висловилася про події.
Мамо, я обіср***ся,
– зазначили дівчина.
Пожежа у NOVUS у Києві 26 лютого: дивіться відео (18+)
У ДСНС Києва в коментарі 24 Каналу зазначили, що наразі не мають інформацію про цю пожежу. Як тільки стануть відомі деталі, про них повідомлять на офіційних сторінках служби у соцмережах.
Де раніше у Києві спалахували пожежі?
Увечері 25 лютого на Лівому березі Києва чули потужний вибух, тривогу у столиці не оголошували. У поліції Києва заявили, що до них надійшло повідомлення, що горить трансформаторна підстанція у Дніпровському районі, цю інформацію перевіряли.
Того ж дня у Києві вдень спалахнула масштабна пожежа у будівлі на бульварі Верховної Ради, що у Дніпровському районі. За даними ДСНС, площа пожежі становила близько 100 метрів квадратних.
До цього 5 лютого в Києві сталася пожежа у готелі "Дніпро", яка охопила приблизно 30 квадратних метрів на третьому поверсі. Пожежу ліквідували за пів години, 57 людей евакуювали.