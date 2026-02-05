Про це в коментарі 24 Каналу повідомили у ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу у готелі "Дніпро"?

За інформацією рятувальників, загоряння сталось на четвертому поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик зранку 5 лютого. Вогонь охопив площу приблизно 30 квадратних метрів.

Понад 50 людей, відвідувачів та працівників готелю, надзвичайники евакуювали з будівлі та вивели на свіже повітря.

Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

