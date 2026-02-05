У КМВА застерегли про БпЛА над Києвом. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога вже дійшла до Києва: Росія знову тероризує Україну "Шахедами"

У Києві лунали вибухи вночі 5 лютого: що сталося?

Ближче до 2 ночі російська армія скерувала свої ударні безпілотники на Київську область, зокрема й на Київ. Тривогу оголосили у столиці о 01:53. Про перші вибухи стало відомо вже о 02:05.

Повітряні сили у цей час писали про ворожі БпЛА на околицях Києва із західного напрямку, з боку Ірпеня. Також дрони були поблизу Димера, у самому Києві на Троєщині, а ще й у районах Вишневого, Бучі та Ворзеля. Летів безпілотник і у напрямку Подолу.