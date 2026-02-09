На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Про це повідомляє ДСНС Києва.
Що відомо про пожежу?
У Києві в Оболонському районі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Повідомлення про загоряння на проспекті Оболонському надійшло до рятувальників 9 лютого о 03:54.
За даними надзвичайників, горіла трансформаторна підстанція, при цьому існувала загроза поширення вогню на припарковані поруч автомобілі. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу та не допустити подальшого розповсюдження полум’я.
Пожежу повністю ліквідували о 04:24. Жертв та постраждалих немає.
Наразі причину займання встановлюють правоохоронці.
Де були вибухи та влучання через атаку дронів?
У Приморському районі Одеси вночі стався російський обстріл. Через атаку на цивільну інфраструктуру загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, зокрема 19-річна дівчина. Пошкоджені житлові будинки.
Росія вдруге атакувала енергооб'єкт Нововолинської громади, що в Волинській області. Ворог бив по інфраструктурі дронами. Комунальні послуги жителям надають контрольовано.
У Шахтарському, що на Дніпропетровщині, через атаку ворога постраждали 9 людей, серед них – 13-річна дівчинка.
7 людей травмовані внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Під атаку потрапили Шостка, Сумська та Комишанська громади.