На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Про це повідомляє ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу?

У Києві в Оболонському районі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Повідомлення про загоряння на проспекті Оболонському надійшло до рятувальників 9 лютого о 03:54.

За даними надзвичайників, горіла трансформаторна підстанція, при цьому існувала загроза поширення вогню на припарковані поруч автомобілі. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати пожежу та не допустити подальшого розповсюдження полум’я.

Пожежу повністю ліквідували о 04:24. Жертв та постраждалих немає.

Наразі причину займання встановлюють правоохоронці.

Де були вибухи та влучання через атаку дронів?