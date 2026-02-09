К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре?

В Киеве в Оболонском районе произошел пожар на трансформаторной подстанции. Сообщение о возгорании на проспекте Оболонском поступило к спасателям 9 февраля в 03:54.

По данным чрезвычайников, горела трансформаторная подстанция, при этом существовала угроза распространения огня на припаркованные рядом автомобили. Спасателям удалось оперативно локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения пламени.

Пожар полностью ликвидировали в 04:24. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранители.

