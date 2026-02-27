Пожар удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
Что известно о пожаре?
В Подольском районе Киева на улице Кирилловской в пятницу, 27 февраля, во время движения загорелся трамвай. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования. На обнародованных в соцсетях видео видно, что огонь вспыхнул на крыше вагона в районе токоприемника. На место оперативно прибыли спасатели.
В Киеве загорелся трамвай: смотрите видео
В КП "Киевпастранс" сообщили, что из-за инцидента временно задерживалось движение трамваев № 11, 12, 16 и 19 по улице Кирилловской. В ГСЧС уточнили, что пожар ликвидировали в 13:49 на площади около 5 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, причины возгорания устанавливают специалисты.
Последствия пожара в трамвае / ГСЧС Украины
Что известно о других пожарах, которые недавно случились в Киеве?
26 февраля в Киеве произошел пожар в магазине NOVUS на Днепровской набережной. Охранники и работники магазина пытались обуздать огонь и искали огнетушители.
В ночь на 9 февраля в Оболонском районе Киева произошел пожар на трансформаторной подстанции, который быстро локализовали спасатели. Пожар полностью ликвидировали в 04:24, жертв и пострадавших нет, причину возгорания устанавливают правоохранители.
5 февраля в гостинице "Днепр" в Киеве произошел пожар, который охватил около 30 квадратных метров на третьем этаже. Пожар ликвидировали за полчаса, эвакуировали 57 человек, пострадавших нет, а причину выясняют правоохранители.