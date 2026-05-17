Інцидент трапився приблизно о 16:30. Спочатку чоловік на автомобілі наїхав на велосипедиста та групу пішоходів, після чого продовжив рух у бік тротуару. Про це пише Ansa.

Що відомо про напад на перехожих в Модені?

Далі зловмисник маневрував вулицями центру міста і збив ще одну жінку біля магазину на вулиці Віа Емілія. Удар був настільки сильним, що постраждалій ампутувало ноги.

Після цього водій вийшов із авто і почав нападати на перехожих з ножем. Щонайменше одного із них було легко поранено.

Зрештою, групі відважних людей вдалося самотужки скрутити та затримати нападника безпосередньо на місці злочину до приїзду карабінерів.

Загалом постраждали 8 людей: 5 жінок і 3 чоловіків. Четверо перебувають у тяжкому стані, трьох довелося реанімувати на місці.

Підозрюваний – 31-річний Салім Ель Кудрі. Він народився в провінції Бергамо, проживає в Раваріно, має диплом з економіки та наразі не працює. За даними слідства, у нього є історія психіатричного лікування. Його родина походить із Марокко.

Нападника доставили до відділку поліції, його помешкання обшукали. Встановлено, що він не перебував під дією алкоголю чи наркотиків і раніше не мав судимостей. Правоохоронці перевіряють його оточення, контакти та можливі зв'язки. Слідство розглядає різні версії мотивів, зокрема можливі радикальні ідеї або наслідування інших подібних нападів. Справу також вивчає антитерористичний підрозділ прокуратури Болоньї.

Мер Модени Масімо Меццетті назвав подію "драматичною" і "дуже серйозною". Він зв'язався з прем'єркою Джорджією Мелоні, міністром внутрішніх справ та президентом Італії Серджо Маттареллою.

Мелоні заявила, що уважно стежить за ситуацією, висловила співчуття постраждалим і подякувала громадянам, які допомогли зупинити нападника.

Напад у Модені / Фото італійські ЗМІ, соцмережі

Перехожі затримують нападника: відео містить елементи насилля, 18+

Російський слід у насильницьких атаках в Європі

Останніми роками у Європі та США почастішали випадки насильницьких атак у громадських місцях.

Раніше німецький суспільний мовник ZDF дослідив можливий російський слід у серії нападів, що сталися в Німеччині напередодні важливих політичних подій – виборів до Європарламенту 2024 року та виборів до Бундестагу, які відбулися 23 лютого 2025 року.

У межах розслідування під назвою "Шпигунство, диверсії, фейкові новини – війна Путіна проти нас" журналісти припускають, що деякі резонансні напади могли бути використані або підготовлені в інформаційному полі з боку Росії. Це стосується інцидентів, які сталися незадовго до виборів і викликали широкий суспільний резонанс.

Зокрема, 22 січня 2025 року в Ашаффенбурзі нападник з ножем атакував групу в дитячому парку, внаслідок чого загинули дворічна дитина та 41-річний чоловік. 13 лютого 2025 року в Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп демонстрантів, загинули 37-річна жінка та її дворічна донька.

Також у травні 2024 року, за місяць до виборів у Європарламент, у Мангеймі під час нападу на антиісламський мітинг загинув поліцейський, а ще одна людина була поранена.

За даними розслідування, перед деякими з цих інцидентів у російському інтернет-просторі фіксувалися підозрілі пошукові запити, пов'язані з майбутніми або вже відомими атаками. Наприклад, за кілька днів до події в Мангеймі з Росії шукали інформацію на кшталт "терористична атака у Мангеймі", а також згадували імена постраждалих і деталі нападу.

Журналісти підкреслюють, що наразі це не є доказом прямої причетності Росії до злочинів. Водночас такі збіги розглядаються як потенційно важливий напрямок для подальшого розслідування. В усіх згаданих випадках виконавцями були мігранти, що згодом стало підставою для активізації антиміграційної риторики з боку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку в матеріалі також характеризують як проросійську силу, що виступає проти військової допомоги Україні.