Виявилося, що він воював на боці російської армії на Донбасі. Про це повідомляє Euronews.
Що відомо про злочини італійця?
В Італії правоохоронці затримали 52-річного уродженця Неаполя Джанні Ченні, який тривалий час переховувався від правосуддя після вироку за сексуальне насильство над дитиною. Його затримали в аеропорту Рима одразу після повернення з-за кордону.
За даними слідства, чоловік утік з Італії ще у 2022 році після того, як отримав вирок – понад 7 років ув’язнення за зґвалтування 7-річної дитини. Під час втечі він змінював країни проживання: спочатку переховувався у Фінляндії, згодом в Іспанії, де навіть відкрив піцерію.
Потім чоловік перебрався до Росії, де одружився з громадянкою цієї країни та вирішив приєднатися до російської армії. Його відправили воювати на Донбас, де він брав участь у бойових діях проти України.
У 2025 році його захопили українські військові. Після цього він перебував у лікарні в Харкові, а згодом потрапив у табір для військовополонених.
Після звільнення і повернення до Італії чоловіка одразу затримали в аеропорту Ф’юмічіно. Там йому вручили ордер на арешт, і тепер він має відбути покарання за скоєний злочин.
Відомо також, що це не перша судимість затриманого. Раніше він уже відбував покарання за вбивство, скоєне у 1999 році в Мілані.
Що ще відомо про іноземців, які воювали за Росію?
Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, що воювали на боці російської армії в Донецькій області. Президент Володимир Зеленський закликав до реакції з боку міжнародної спільноти на участь Китаю у війні, а українське МЗС викликало повіреного у справах Китаю для пояснень.
Росія активно вербує іноземців, щоб вони воювали на їхньому боці. Багато з них вдається захопити в полон. Вже зараз в українському полоні перебувають іноземні громадяни з 36 різних країн. Росія не хоче їх міняти.