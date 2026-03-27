Виявилося, що він воював на боці російської армії на Донбасі. Про це повідомляє Euronews.

Дивіться також Спортсмен їхав у Росію за "гарними місцями": ЗСУ на Харківщині взяли в полон громадянина Кенії

Що відомо про злочини італійця?

В Італії правоохоронці затримали 52-річного уродженця Неаполя Джанні Ченні, який тривалий час переховувався від правосуддя після вироку за сексуальне насильство над дитиною. Його затримали в аеропорту Рима одразу після повернення з-за кордону.

За даними слідства, чоловік утік з Італії ще у 2022 році після того, як отримав вирок – понад 7 років ув’язнення за зґвалтування 7-річної дитини. Під час втечі він змінював країни проживання: спочатку переховувався у Фінляндії, згодом в Іспанії, де навіть відкрив піцерію.

Потім чоловік перебрався до Росії, де одружився з громадянкою цієї країни та вирішив приєднатися до російської армії. Його відправили воювати на Донбас, де він брав участь у бойових діях проти України.

У 2025 році його захопили українські військові. Після цього він перебував у лікарні в Харкові, а згодом потрапив у табір для військовополонених.

Після звільнення і повернення до Італії чоловіка одразу затримали в аеропорту Ф’юмічіно. Там йому вручили ордер на арешт, і тепер він має відбути покарання за скоєний злочин.

Відомо також, що це не перша судимість затриманого. Раніше він уже відбував покарання за вбивство, скоєне у 1999 році в Мілані.

Що ще відомо про іноземців, які воювали за Росію?