На мосту вспыхнул троллейбус. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Об этом сообщили в КГГА, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что на Наводницкой площади произошло возгорание троллейбуса. К счастью, никто не пострадал. По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

Причины возгорания устанавливаются.

В Киеве пылает троллейбус: смотрите видео

Напомним, что 11 февраля в Березовском районе, в селе Малигоново, произошел пожар в гериатрическом пансионате. На месте происшествия обнаружены тела 3-х человек.