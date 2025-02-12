К сожалению, есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Пожар в пансионате для пожилых людей в Одесской области

Вечером во вторник, 11 февраля, в Березовском районе, в селе Малигоново, возник пожар в гериатрическом пансионате.

В ГСЧС сообщили, что пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали.

К сожалению, во время тушения пожара обнаружены тела 3-х человек. До приезда спасателей из здания эвакуированы 17 человек,из которых 6 получили отравление продуктами горения. Пострадавшие, вместе со всеми эвакуированными, перевезены медиками в больницу,

– говорится в сообщении.

Указывается, что на месте работали психологи ГСЧС, оказана помощь 10 лицам.

Сейчас причину пожара устанавливают.

Добавим, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 20 пожарных, от общины – 1 единица техники и 1 человек личного состава.