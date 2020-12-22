В полиции отметили, что 1,8-тонную бомбу планируют обезвредить 17 мая. Об этом сообщили в DPA.

Что известно о найденной бомбе и эвакуации?

Немецкая полиция сообщила, что в городе Пфорцгайм была найдена неразорвавшаяся бомба HC-4000.

Городские власти отметили, что найденный боеприпас не представлял непосредственной опасности для населения, но впоследствии было эвакуировано около 30 тысяч человек.

В городе создали запретную зону радиусом 1,5 километра, пока саперы, полиция и другие службы готовятся к обезвреживанию бомбы, которая по информации специалистов содержит 1,35 тонны взрывчатого вещества.

Правоохранители отметили, что из-за мер безопасности в городе начались проблемы с задержкой общественного транспорта.

Ранее в Плимуте, Великобритания, на строительной площадке обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за чего эвакуировали жителей 1 200 домов.

Специалисты планируют уничтожить снаряд 1 мая, установив 400-метровую зону безопасности, а территорию вокруг бомбы засыпали песком для уменьшения последствий возможного взрыва.

Полиция и представители Королевского флота также предупредили, что возвращаться в зону ограничения запрещено до полного завершения спецработ.