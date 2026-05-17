Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский об атаке на Москву?

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по территории России, заявив, что они являются ответом на затягивание войны со стороны Кремля и постоянные атаки по украинским городам и общинам.

По словам главы государства, на этот раз украинские удары достигли Московского региона, несмотря на то, что именно там сосредоточена одна из мощнейших систем противовоздушной обороны России. Зеленский подчеркнул, что расстояние до целей превышало 500 километров от государственной границы Украины.