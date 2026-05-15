Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что у России есть слабые места. Их можно преодолеть путем комбинированных атак.

Какие возможности имеет Украина?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что за первый квартал 2026 года Украина нанесла столько успешных ударов по России, сколько в прошлом году в целом. Поэтому Украина способна отвечать на удары врага. Вероятно, количество таких атак будет только расти.

Есть ряд предприятий на территории России, которые важны для Украины. В частности, в Московском регионе, где расположены Дубна, Раменское, Королево. Там сконцентрированы основные предприятия тактического ракетного производства.

Туда нужно бить баллистикой, потому что Россия существенно улучшила свои возможности на этом направлении по защите противовоздушной обороны. Все равно есть слабые места, которые можно преодолеть путем использования комбинированных атак, как это делает Украина сейчас. Есть достаточно средств для того, чтобы наносить такие удары, но есть куда двигаться и улучшать,

– подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, впереди очень много работы. В частности, нужно увеличивать объемы производства ударных возможностей, переходить к изготовлению, запуску и работы путем масштабирования баллистических ракет и так далее.

Обратите внимание! Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил, что в Украине появились новые возможности бить в тыл россиян. В частности, говорится о российской логистике, складах, аэродромах, командных пунктах, ПВО и так далее. В частности, ранее Украина могла наносить удары на расстояние от 50 до 200 километров преимущественно посредством применения западных образцов вооружения, а сейчас наши ударные дроны-камикадзе могут работать на эти глубины.

Ночью 14 мая ВСУ уничтожили ряд важных целей россиян на оккупированных территориях и Белгородской области. В частности, украинская армия поразила зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области России.

Ночью и утром 15 мая российские Рязань, Таганрог и Ейск подверглись масштабной дроновой атаке. Согласно кадрам, которые распространяют в сети, в Рязани прилетело по местному НПЗ. Над объектом поднимался столб черного дыма, там возник масштабный пожар. Также местные жаловались, что в городе падал нефтяной дождь, это свидетельствует о выбросе нефтепродуктов в атмосферу после ударов по НПЗ.

В результате атаки в Ейске над городом поднялся дым в районе военного аэродрома. Там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучения летного состава морской авиации ВМС России. Также там размещен комплекс НИТКА – это специальная наземная система, которая имитирует палубу авианосца и используется для тренировок палубной авиации.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что горел НПЗ России "Рязанский". Он входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Также разбили вражеские корабли, склады.