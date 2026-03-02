Схоже, ситуація поки що зачепила лише користувачів лінійки Pixel, торкнувшись як старих моделей, так і найсучасніших, на кшталт Pixel 10. Користувачі заявляють, що їхні смартфони "втратили слух", що створює дискомфорт у щоденному використанні, пише PhoneArena.

Що не так із Android 17 Beta?

Користувачі смартфонів Pixel зіткнулися з неприємним сюрпризом після встановлення першої та другої бета-версій Android 17. Проблема полягає в тому, що пристрої фактично більше не чують стандартну фразу виклику цифрового помічника. Традиційне звернення "Hey Google", яке раніше пробуджувало Gemini або Google Assistant, тепер ігнорується системою.

Ця несправність позбавляє власників можливості керувати гаджетом без допомоги рук, що особливо відчутно під час встановлення будильників, таймерів або швидкого пошуку інформації на ходу.

Згідно з повідомленнями на форумах, зокрема від користувачів Reddit, помилка не є поодинокою і зачіпає широкий спектр моделей, включаючи Pixel 6 Pro та Pixel 8 Pro.

Чому це нормально?

Це вкотре нагадує про ризики, пов'язані з інсталяцією великих оновлень на стадії бета-тестування. Якщо ви прагнете якомога швидше почати користуватися новою операційною системою, то повинні бути готові до багів, адже на цьому етапі Android 17 перебуває в процесі розробки й тестування. Поточні версії не призначені для широкого загалу, а лише для досвідчених користувачів.

Ця та інші проблеми обов'язково будуть виправлені у фінальній версії, але варто розуміти, що бета-версії якраз і призначені для того, щоб виявляти такі баги. На поточному ж етапі користувачі змушені шукати альтернативні шляхи взаємодії зі своїми девайсами.

Що робити, якщо у вас виникла проблема?

Тимчасовим рішенням для тих, хто вже встиг оновитися, залишається лише активація в ручному режимі. Щоб викликати вікно Gemini, необхідно здійснити тривале натискання на кнопку живлення, яка розташована зверху на правому торці корпусу смартфона. Після цього інтерфейс ШІ має з'явитися у нижній частині дисплея. Хоча це й повертає доступ до функцій штучного інтелекту, такий метод повністю нівелює зручність голосового інтерфейсу.

Цікаво, що спроби деяких ентузіастів очистити кеш або сховище додатків Gemini та Assistant допомогли лише одиницям, тоді як для більшості постраждалих цей спосіб виявився неефективним.

Хороша новина для спільноти полягає в тому, що проблему з голосовою активацією вже офіційно зареєстровано в системі Issue Tracker. Підрозділ Alphabet, що відповідає за розробку, вже знає про цей недолік. Виправлення має увійти до складу одного з найближчих релізів Android 17 Beta.

Користувачам, для яких голосове керування є критично важливою функцією, рекомендують утриматися від оновлення до появи стабільної збірки програмного забезпечення.

Куди рухається Google?

Ситуація розгортається на тлі масштабної стратегії Google щодо повної заміни класичного Google Assistant на більш прогресивний ШІ Gemini. Як ми раніше дізналися від Android Police, вже у другій половині березня компанія планує випустити оновлення, яке прибере з налаштувань Pixel можливість повернутися до старого асистента. Користувачі, які все ще надають перевагу класичному варіанту, почнуть бачити банери з пропозицією обов'язкового переходу.

Винятком стануть лише застарілі моделі, такі як Pixel 3 або Pixel 4а, що мають менше 2 гігабайтів оперативної пам'яті та працюють на Android 9 або старіших версіях системи. Вони отримають так званий "Legacy Assistant", оскільки технічно не здатні підтримувати роботу повноцінного Gemini.

Попри поточні програмні помилки, Google продовжує активно розвивати екосистему Gemini. Компанія зберігає звичну фразу "Hey Google" для підтримки єдиного стилю керування, хоча всередині сервісу вже доступні нові розширені можливості, такі як Gemini Live. Використовуючи команду "Hey Google, let's chat", власники сумісних пристроїв можуть вести природний діалог зі штучним інтелектом у режимі реального часу, обговорюючи складні теми або отримуючи детальні консультації.