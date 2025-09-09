Жартівливе оголошення з'явилося одразу після великої осінньої презентації Apple, на якій компанія представила цілу низку нових продуктів, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Осіння презентація Apple закінчилася: які новинки показала компанія

Поява таких оголошень одразу після анонсів вже стала своєрідною традицією, оскільки підприємливі користувачі, або фанати компанії з гарним почуттям гумору, намагаються привернути до себе увагу.

Автор оголошення на OLX пропонує флагманський iPhone 17 Pro Max за 150 000 гривень, хоча фізично отримати пристрій раніше за офіційний старт продажів неможливо.



Оголошення на OLX про продаж iPhone 17 Pro Max / Скриншот з OLX

Скільки коштують нові iPhone 17?

Apple оголосила офіційні ціни на всю лінійку нових смартфонів:

iPhone 17 – від 799 доларів.

iPhone 17 Air – від 999 доларів.

iPhone 17 Pro – від 1099 доларів.

iPhone 17 Pro Max – від 1199 доларів.

Варто зазначити, що офіційно попередні замовлення на нові смартфони стартували одразу після презентації на сайті Apple, однак у магазинах пристрої з'являться лише з 19 вересня.

Що показала Apple на осінній презентації?

Apple презентувала нову лінійку iPhone 17, яка включає чотири моделі з покращеними характеристиками, такими як новий процесор A19 Pro, тривалий час роботи та відмова від слота для SIM-карт на користь eSIM.

Окрім iPhone, компанія представила оновлені моделі Apple Watch з підтримкою 5G та AirPods Pro 3 з покращеним шумозаглушенням і вбудованими датчиками здоров'я.

AirPods Pro 3 відзначаються кращою якістю звуку, адаптивним ANC, вбудованим датчиком серцевого ритму, а також підвищеною автономністю роботи.