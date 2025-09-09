Ми уважно стежили за презентацією, тож тепер 24 Канал має чим поділитися з поціновувачами техніки Apple.

Що нового запропонувала Apple у лінійці iPhone 17?

Головною зіркою презентації стала лінійка iPhone 17. Флагманські моделі iPhone 17 Pro та Pro Max отримали алюмінієвий корпус замість титанового для кращого охолодження, новий процесор A19 Pro та рекордно тривалий час роботи – до 36 годин відтворення відео. Камера отримала 8-лінзовий об'єктив, 40-кратний цифровий зум та професійні відеорежими, як-от ProRes RAW та Genlock.



Вперше представлено найтонший смартфон Apple – iPhone 17 Air / Фото Apple

Також Apple повністю відмовилася від слота для SIM-карт на користь eSIM. Нова модель iPhone 17 Air тепер використовує титан, а базова версія iPhone 17 залишається в алюмінії. Ціни стартують від 799 доларів за iPhone 17, 999 доларів за iPhone 17 Air, 1099 доларів за iPhone 17 Pro та 1199 доларів за iPhone 17 Pro Max.



Лінійка iPhone 17 отримала серйозні оновлення / Фото Apple

Трохи деталей:

iPhone 17 : Базова модель отримала 6,3-дюймовий екран з технологіями ProMotion та Always-on, які раніше були ексклюзивом для Pro-версій. Смартфон оснащений чипом A19 та вперше за багато років оновленою фронтальною камерою під назвою Centerstage.

: Базова модель отримала 6,3-дюймовий екран з технологіями ProMotion та Always-on, які раніше були ексклюзивом для Pro-версій. Смартфон оснащений чипом A19 та вперше за багато років оновленою фронтальною камерою під назвою Centerstage. iPhone 17 Air: Це нова надтонка модель товщиною всього 5,55 мм. Вона має 6,6-дюймовий дисплей, чип A19 Pro зі зменшеною кількістю ядер графічного процесора та 12 ГБ оперативної пам’яті. Задля тонкого дизайну довелося піти на компроміс – смартфон має лише одну основну камеру на задній панелі. Також у цій моделі дебютував перший 5G-модем власної розробки Apple.

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: Флагманські моделі отримали новий дизайн, де титановий корпус замінили на алюмінієвий, а звичний виступ камери – на широку панель. Обидва смартфони працюють на повноцінному чипі A19 Pro, мають 12 ГБ оперативної пам'яті та оновлений 48-мегапіксельний телефотооб'єктив. Тепер усі три задні камери мають роздільну здатність 48 МП. Дисплей став стійкішим до подряпин та отримав антиблікове покриття. Версія Pro Max традиційно має більшу батарею.

Яку ще техніку показала Apple?

Окрім смартфонів, Apple представила й інші пристрої. Наприклад оновлення отримала вся лінійка годинників Apple Watch.



Поціновувачі Apple Watch отримали гаджети версії Series 11, SE та Ultra 3 / Фото Apple

Apple Watch Series 11 отримали швидший чип та підтримку 5G, зберігши старий дизайн. Тепер годинник може попереджати про гіпертонію, має покращений аналіз сну Sleep Score, вдвічі стійкіше до подряпин скло та працює до 24 годин. Ціна – від 399 доларів.

отримали швидший чип та підтримку 5G, зберігши старий дизайн. Тепер годинник може попереджати про гіпертонію, має покращений аналіз сну Sleep Score, вдвічі стійкіше до подряпин скло та працює до 24 годин. Ціна – від 399 доларів. Apple Watch Ultra 3 отримав суттєвіше оновлення: трохи більший дисплей завдяки тоншим рамкам, супутниковий зв'язок, новий чип S11 та підтримку 5G. Годинник отримав покращений дисплей, вдосконалений супутниковий зв'язок та підтримку 5G, зберігши ціну від 799 доларів.

отримав суттєвіше оновлення: трохи більший дисплей завдяки тоншим рамкам, супутниковий зв'язок, новий чип S11 та підтримку 5G. Годинник отримав покращений дисплей, вдосконалений супутниковий зв'язок та підтримку 5G, зберігши ціну від 799 доларів. Бюджетний Apple Watch SE 3 вперше з 2022 року оновився – він отримав новий дизайн, більші екрани та швидший процесор. Годинник вперше отримав функцію Always On Display, процесор S10, керування жестами та вдвічі швидшу зарядку. Ціна – від 249 доларів.

AirPods Pro 3



Навушники AirPods Pro 3 отримали широкі можливості / Фото Apple

Також були представлені довгоочікувані навушники AirPods Pro 3 з чипом H3 для кращого шумозаглушення, датчиком серцевого ритму та меншим зарядним кейсом.

Нове покоління навушників отримало низку ключових апаратних та програмних покращень, що робить їх значним кроком уперед у порівнянні з попередньою моделлю.

Покращений звук та шумозаглушення : Apple впровадила нову акустичну архітектуру, яка забезпечує кращі баси та ширшу звукову сцену. Звук автоматично адаптується до форми вушної раковини користувача завдяки технології, навченій на десятках тисяч сканів вух. Продуктивність активного шумозаглушення (ANC) зросла вдвічі, зокрема завдяки новим пінопластовим амбушурам, яких у комплекті тепер 5 розмірів.

: Apple впровадила нову акустичну архітектуру, яка забезпечує кращі баси та ширшу звукову сцену. Звук автоматично адаптується до форми вушної раковини користувача завдяки технології, навченій на десятках тисяч сканів вух. Продуктивність активного шумозаглушення (ANC) зросла вдвічі, зокрема завдяки новим пінопластовим амбушурам, яких у комплекті тепер 5 розмірів. Функції здоров'я та фітнесу : AirPods Pro 3 отримали вбудований датчик серцевого ритму, який дозволяє відстежувати пульс під час тренувань. Дані синхронізуються з додатком "Фітнес", де можна переглядати статистику для 50 різних типів тренувань. Також доступна функція віртуального тренера (коучингу).

: AirPods Pro 3 отримали вбудований датчик серцевого ритму, який дозволяє відстежувати пульс під час тренувань. Дані синхронізуються з додатком "Фітнес", де можна переглядати статистику для 50 різних типів тренувань. Також доступна функція віртуального тренера (коучингу). Apple Intelligence та живий переклад : Покращений режим прозорості тепер звучить більш природно та інтегрований з новою функцією живого перекладу на базі Apple Intelligence. Під час розмови навушники зменшують гучність оточення, щоб користувач чітко чув переклад. Якщо обидва співрозмовники використовують AirPods Pro 3, переклад відбувається практично в реальному часі.

: Покращений режим прозорості тепер звучить більш природно та інтегрований з новою функцією живого перекладу на базі Apple Intelligence. Під час розмови навушники зменшують гучність оточення, щоб користувач чітко чув переклад. Якщо обидва співрозмовники використовують AirPods Pro 3, переклад відбувається практично в реальному часі. Дизайн та автономність : Навушники стали меншими за розміром для кращої фіксації у вухах та отримали захист від поту та води за стандартом IP57. Час автономної роботи збільшився з 6 до 8 годин з увімкненим ANC. Для користувачів слухових апаратів цей показник становить до 10 годин.

: Навушники стали меншими за розміром для кращої фіксації у вухах та отримали захист від поту та води за стандартом IP57. Час автономної роботи збільшився з 6 до 8 годин з увімкненим ANC. Для користувачів слухових апаратів цей показник становить до 10 годин. Апаратна частина: Хоча на презентації про це не згадувалось, очікується, що в основі навушників лежить новий чип H3, який забезпечує вищу продуктивність та підтримує всі нові програмні функції.

Ціна на AirPods Pro 3 залишилася без змін – 249 доларів. Попередні замовлення відкриваються сьогодні, а у продаж навушники надійдуть 19 вересня.