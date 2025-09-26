Как начался старт продаж и есть ли смартфоны в наличии?

Первой сетью в Украине, которая официально начала продажи iPhone 17, стала компания "Цитрус". Чтобы справиться с большим количеством предзаказов, выдачу устройств начали уже в 07:02 утра. , сообщил телеграм-канал "Киевский Движ".

Смотрите также iPhone 17 против iPhone 16: стоит ли переплачивать за обновление

Именно в это время в магазине на Крещатике был продан первый в Украине официальный iPhone 17 за 69 999 гривен.

Представители ритейлера отмечают, что на рынке наблюдается острый дефицит новых моделей. В связи с этим покупателям, которые не успели оформить предзаказ, советуют регистрироваться на сайте для получения устройства из следующих поставок.

Хотя официальные цены оказались значительно ниже первых спекулятивных предложений на "сером" рынке, они все равно выше американских из-за налогов и логистических расходов.

Сейчас стоимость новых смартфонов от Apple в официальных магазинах такова:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривен

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривен

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 76 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривен

Ранее руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY Антон Одарюк рассказал 24 Каналу, что на старте продаж украинцы чаще выбирают серию Pro. Среди предзаказов 80% это именно серия Pro, из них 70% – модель Pro Max.

В наших материалах вы найдете все характеристики и функции новой линейки смартфонов, с подробным описанием особенностей каждой модели.