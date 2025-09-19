Ранее 24 Канал отмечал, что официальный старт продаж iPhone 17 в Украине состоится в пятницу 26 сентября. Ритейлеры и официальные партнеры Apple готовятся и уже предлагают новенькую технику Apple. Мы пообщалась с представителями MOYO, COMFY, ROZETKA и другими ритейлерами. Какие цены на смартфоны, когда первые покупатели их получат, какие модели пользуются спросом у украинцев – читайте далее в статье 24 Канал.

Сколько придется заплатить за новый iPhone 17?

Официальные ритейлеры объявили цены на различные конфигурации смартфонов. Стоимость зависит от модели и объема встроенной памяти.

В отличие от первых спекулятивных предложений на сером рынке, официальные цены значительно ниже, однако они все еще выше, чем официальные цены на смартфоны Apple в США.

Сейчас стоимость новых смартфонов от Apple является следующей:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривен

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривен

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 7 6 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривен



Цены на iPhone 17 Pro в одном из магазинов / Скриншот 24 Канала

Важно! Покупатели, которые оформят предзаказ, смогут одними из первых получить свои устройства после официального старта продаж 26 сентября.

Когда первые покупатели получат iPhone 17?

Представители сетей COMFY и MOYO подтвердили, что клиенты, которые оформили предзаказ, смогут забрать свои смартфоны уже в следующую пятницу, 26 сентября.

По аксессуарам и новой серии Apple Watch SE 3, Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 и наушники AirPods Pro 3, то они также будут доступны в продаже с 26 сентября. Об этом 24 Каналу сообщили в нескольких сетях магазинов, которые являются официальными партнерами по продаже техники Apple.

Какой iPhone украинцы хотят больше всего?

Ритейлеры отмечают чрезвычайно высокий спрос на старшие модели линейки. По данным COMFY, на iPhone 17 Pro приходится более высокое количество заказов по сравнению с другими моделями.

iPhone остается самым востребованным продуктом Apple и самым популярным премиальным смартфоном. На старте продаж украинцы чаще выбирают серию Pro. Среди предзаказов 80% это именно серия Pro, из них 70% – модель Pro Max,

– рассказал 24 Каналу Антон Одарюк, руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY.

Следует ли ожидать дефицита iPhone 17 в Украине?

Одарюк отметил, что спрос и продажи премиальных смартфонов (среди которых новая линейка iPhone ежегодно растет. Поэтому магазин традиционно ожидает дефицита новой линейки смартфонов в первые 4-6 недель. Прежде всего это касается Pro-серии.

Также набирает популярность сервис Trade-in, позволяющий сдать подержанную технику и получить выгоду на покупку новой техники и гаджетов.

В COMFY рассказали, что заметная доля покупателей при покупке премиальных новинок в частности Apple комбинирует сервис Trade-in и кредит. То есть сдает свой старый смартфон, получает выгоду на покупку нового гаджета, а остаток стоимости оформляет в кредит или оплату частями.

Почему цена iPhone 17 в Украине выше чем в США?

Цена на iPhone, которую Apple объявляет во время презентации, является базовой для рынка США и не учитывает налогов. В Украине, как и во многих других странах, стоимость этих смартфонов значительно выше из-за ряда дополнительных наценок, которые закладываются в финальную стоимость для потребителя.

Антон Одарюк рассказывает, что традиционно цену в Украине сравнивают с официальным сайтом компании Apple, но забываются, что цена там указана без так называемого sales tax, который в отдельных штатах достигает 10% и добавляется к стоимости товара при оплате.

Важный факт! Sales tax – это налог на продажи, что является аналогом нашего налога на добавленную стоимость (НДС).

Поэтому цена на iPhone в Украине формируется следующим образом:

Налог на добавленную стоимость (НДС) . В Украине ставка НДС составляет 20%. Этот налог добавляется к стоимости всех товаров, реализуемых на территории страны, и является одной из главных причин увеличения цены. В США цены на сайтах обычно указаны без учета налога с продаж (sales tax), который отличается в каждом штате.

. В Украине ставка НДС составляет 20%. Этот налог добавляется к стоимости всех товаров, реализуемых на территории страны, и является одной из главных причин увеличения цены. В США цены на сайтах обычно указаны без учета налога с продаж (sales tax), который отличается в каждом штате. Пошлина . При импорте электроники в Украину взимается таможенный сбор. Его размер также добавляется к конечной стоимости продукта.

. При импорте электроники в Украину взимается таможенный сбор. Его размер также добавляется к конечной стоимости продукта. Расходы на логистику и сертификацию . Доставка устройств с заводов до украинских складов, их страхование и хранение требуют значительных затрат. Кроме того, для официальной продажи техника Apple должна пройти процедуру сертификации на соответствие украинским стандартам, что также влияет на цену.

. Доставка устройств с заводов до украинских складов, их страхование и хранение требуют значительных затрат. Кроме того, для официальной продажи техника Apple должна пройти процедуру сертификации на соответствие украинским стандартам, что также влияет на цену. Курсовая разница . Официальные ритейлеры закупают технику у производителя за доллары. Поскольку курс гривны к доллару может колебаться, продавцы закладывают в цену потенциальные риски, связанные с изменением валютного курса.

. Официальные ритейлеры закупают технику у производителя за доллары. Поскольку курс гривны к доллару может колебаться, продавцы закладывают в цену потенциальные риски, связанные с изменением валютного курса. Маржа ритейлера. Часть стоимости составляет наценка самого продавца, которая покрывает его операционные расходы (аренда, зарплаты, маркетинг) и обеспечивает прибыль.

Важно! Мы также спросили в ROZETKA о доступности новых iPhone 17 в Украине и о формировании цены на смартфоны, однако на момент публикации материала еще не получили ответ.

Ознакомиться со всеми характеристиками и функциями новой линейки можно в наших материалах, где мы подробно расписали об особенностях каждого смартфона.