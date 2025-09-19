Раніше 24 Канал наголошував, що офіційний старт продажу iPhone 17 в Україні відбудеться у п'ятницю 26 вересня. Рітейлери та офіційні партнери Apple готуються і вже пропонують новеньку техніку Apple. Ми поспілкувалася з представниками MOYO, COMFY, ROZETKA та іншими рітейлерами. Які ціни на смартфони, коли перші покупці їх отримають, які моделі мають попит в Українців – читайте далі в статті 24 Канал.

Дивіться також Огляд iOS 26 та macOS 26: плюси та мінуси, які нові функції з'явились і чи варто оновлюватись

Скільки доведеться заплатити за новий iPhone 17?

Офіційні рітейлери оголосили ціни на різні конфігурації смартфонів. Вартість залежить від моделі та обсягу вбудованої пам'яті.

На відміну від перших спекулятивних пропозицій на сірому ринку, офіційні ціни є значно нижчими, однак вони все ще вищі, ніж офіційні ціни на смартфони Apple в США.

Наразі вартість нових смартфонів від Apple є такою:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривень

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривень

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 7 6 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривень



Ціни на iPhone 17 Pro в одному з магазинів / Скриншот 24 Каналу

Важливо! Покупці, які оформлять передзамовлення, зможуть одними з перших отримати свої пристрої після офіційного старту продажів 26 вересня.

Коли перші покупці отримають iPhone 17?

Представники мереж COMFY та MOYO підтвердили, що клієнти, які оформили попереднє замовлення, зможуть забрати свої смартфони вже в наступну п'ятницю, 26 вересня.

Щодо аксесуарів та нової серія Apple Watch SE 3, Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 та навушники AirPods Pro 3, то вони також будуть доступні в продажі з 26 вересня. Про це 24 Каналу повідомили у кількох мережах магазинів, які є офіційними партнерами з продажу техніки Apple.

Який iPhone українці хочуть найбільше?

Рітейлери відзначають надзвичайно високий попит на старші моделі лінійки. За даними COMFY, на iPhone 17 Pro припадає вища кількість замовлень у порівнянні з іншими моделями.

iPhone залишається найзатребуванішим продуктом Apple та найпопулярнішим преміальним смартфоном. На старті продажів українці частіше обирають серію Pro. Серед передзамовлень 80% це саме серія Pro, з них 70% – модель Pro Max,

– розповів 24 Каналу Антон Одарюк, керівник департаменту стратегічних комунікацій COMFY.

Чи слід очікувати дефіциту iPhone 17 в Україні?

Одарюк зауважив, що попит та продажі преміальних смартфонів (серед яких нова лінійка iPhone щороку зростає. Тож магазин традиційно очікує дефіциту нової лінійки смартфонів в перші 4-6 тижнів. Передусім це стосується Pro-серії.

Також набирає популярності сервіс Trade-in, що дозволяє здати вживану техніку та отримати вигоду на покупку нової техніки та ґаджетів.

У COMFY розповіли, що помітна частка покупців при покупці преміальних новинок зокрема Apple комбінує сервіс Trade-in та кредит. Тобто здає свій старий смартфон, отримує вигоду на покупку нового ґаджета, а залишок вартості оформлює в кредит або оплату частинами.

Чому ціна iPhone 17 в Україні вища ніж в США?

Ціна на iPhone, яку Apple оголошує під час презентації, є базовою для ринку США і не враховує податків. В Україні, як і в багатьох інших країнах, вартість цих смартфонів є значно вищою через низку додаткових націнок, які закладаються у фінальну вартість для споживача.

Антон Одарюк розповідає, що традиційно ціну в Україні порівнюють з офіційним сайтом компанії Apple, але забуваються, що ціна там вказана без так званого sales tax, який в окремих штатах сягає 10% і додається до вартості товару при оплаті.

Важливий факт! Sales tax – це податок на продажі, що є аналогом нашого податку на додану вартість (ПДВ).

Тож ціна на iPhone в Україні формується наступним чином:

Податок на додану вартість (ПДВ) . В Україні ставка ПДВ становить 20%. Цей податок додається до вартості всіх товарів, що реалізуються на території країни, і є однією з головних причин збільшення ціни. У США ціни на сайтах зазвичай вказані без урахування податку з продажів (sales tax), який відрізняється у кожному штаті.

. В Україні ставка ПДВ становить 20%. Цей податок додається до вартості всіх товарів, що реалізуються на території країни, і є однією з головних причин збільшення ціни. У США ціни на сайтах зазвичай вказані без урахування податку з продажів (sales tax), який відрізняється у кожному штаті. Мито . Під час імпорту електроніки в Україну стягується митний збір. Його розмір також додається до кінцевої вартості продукту.

. Під час імпорту електроніки в Україну стягується митний збір. Його розмір також додається до кінцевої вартості продукту. Витрати на логістику та сертифікацію . Доставка пристроїв з заводів до українських складів, їх страхування та зберігання потребують значних витрат. Крім того, для офіційного продажу техніка Apple має пройти процедуру сертифікації на відповідність українським стандартам, що також впливає на ціну.

. Доставка пристроїв з заводів до українських складів, їх страхування та зберігання потребують значних витрат. Крім того, для офіційного продажу техніка Apple має пройти процедуру сертифікації на відповідність українським стандартам, що також впливає на ціну. Курсова різниця . Офіційні рітейлери закуповують техніку у виробника за долари. Оскільки курс гривні до долара може коливатися, продавці закладають у ціну потенційні ризики, пов'язані зі зміною валютного курсу.

. Офіційні рітейлери закуповують техніку у виробника за долари. Оскільки курс гривні до долара може коливатися, продавці закладають у ціну потенційні ризики, пов'язані зі зміною валютного курсу. Маржа рітейлера. Частину вартості становить націнка самого продавця, яка покриває його операційні витрати (оренда, зарплати, маркетинг) та забезпечує прибуток.

Важливо! Ми також запитали в ROZETKA про доступність нових iPhone 17 в Україні та про формування ціни на смартфони, однак на момент публікації матеріалу ще не отримали відповідь.

Ознайомитися з усіма характеристиками та функціями нової лінійки можна в наших матеріалах, де ми детально розписали про особливості кожного смартфона.