Розуміння того, як взаємодіють адаптер, кабель та зовнішні чинники, допоможе забезпечити пристрою обіцяну потужність, якщо він підтримує відповідну технологію. 24 Канал з власного досвіду розповідає, як правильні аксесуари можуть забезпечити високу швидкість зарядки.

Чому смартфон може не заряджатися на повну?

Сучасний стандарт USB-C значно спростив життя користувачам, позбавивши їх потреби вгадувати сторону підключення кабелю, що було вічною проблемою USB-A. Проте наявність потрібного порту ще не означає, що пристрій буде отримувати енергію з максимальною швидкістю.

Для ефективної роботи системи необхідна ідеальна сумісність трьох елементів:

самого ґаджета,

зарядного блока

та кабеля.

Чому важливо мати якісний блок зарядки?

Перша і найпоширеніша помилка – використання невідповідного адаптера. Якщо блок живлення не підтримує високу потужність (ватність), смартфон заряджатиметься лише на тій швидкості, яку дозволяє цей "слабкий" аксесуар.

Наприклад, Samsung Galaxy S25 Ultra підтримує дротову зарядку до 45 Вт, але в комплекті з ним йде лише кабель, тому адаптер доводиться купувати окремо. Водночас OnePlus 13 у деяких країнах постачається з уже вкладеним швидким зарядним пристроєм.

Цікаво, що використання потужнішого блока, ніж потребує ваш девайс, є цілком безпечним: система автоматично обмежить споживання енергії до максимально допустимого рівня. А от дешеві або застарілі адаптери просто не дозволять реалізувати весь потенціал швидкості.

Хіба будь-який кабель не підійде?

Власне – ні. Другий критичний фактор – це якість і характеристики кабелю. Використання випадкового "шнурка", знайденого вдома, часто стає причиною повільної роботи навіть з потужним блоком живлення.

Слід обирати кабелі з підтримкою технологій USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge. Важливу роль відіграє і фізична конструкція: товстіші дроти з низьким калібром забезпечують кращий потік енергії.

Довжина також має значення, оскільки у занадто довгих кабелях (наприклад, двометрових) сигнал може деградувати, що сповільнює процес. Для пристроїв до 60 Вт зазвичай достатньо кабелю на 3А, але для ноутбуків потужністю 100 Вт знадобиться варіант на 5А.

Як правильно заряджати пристрій?

Третій аспект, про який часто забувають – це умови, в яких перебуває пристрій під час живлення. Висока температура є ворогом швидкої зарядки. Якщо телефон лежить під прямими сонячними променями або "закутий" у товстий захисний чохол, що утримує тепло, швидкість процесу суттєво впаде через перегрів.

Найкращий результат досягається у прохолодному темному місці, коли на фоні не працюють ресурсомісткі застосунки.

Завдяки правильному підбору аксесуарів можна досягти вражаючих результатів.

Наприклад, iPhone 17 Pro Max з адаптером на 40 Вт відновлює 50% заряду всього за 20 хвилин.

Google Pixel 10 Pro XL з 45-ватним пристроєм за пів години заряджається до 70%.

Навіть майбутній складаний Samsung Galaxy TriFold підтримуватиме 45-ватну технологію, що дозволить отримати половину заряду за 30 хвилин.

Головне – завжди перевіряти технічні характеристики своїх гаджетів та аксесуарів перед покупкою, щоб не витрачати гроші на повільні рішення.