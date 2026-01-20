Які поломки трапляються найчастіше?

Видання dev.ua поговорило з експертами ринку портативних зарядних станцій, щоб дізнатися, які поломки трапляються найчастіше, на що звертати увагу при виборі станції та як безпечно експлуатувати батареї та інвертори в реальних умовах. Серед них – майстер сервісного центру з ремонту електроніки Максим та бренд-менеджер EcoFlow Сергій Сілін, пише 24 Канал.

Серед найуразливіших компонентів портативних електростанцій фахівці називають акумулятор та інвертор.

Контролери заряду, системи керування батареями та механічні деталі – роз'єми, кнопки, екрани – зазвичай функціонують без нарікань, якщо користувачі не втручаються у конструкцію самостійно.

Пристрої після двох-трьох років активного використання продовжують працювати без необхідності заміни ключових елементів, пише джерело.

Як правильно користуватись станцією?

Бренд-менеджер EcoFlow Сергій Сілін зазначає, що за українських умов найчастіше виходить з ладу плата PSDR. Причина – використання кабелю типу "вилка-вилка", коли зустрічний струм із розетки пошкоджує станцію після відновлення централізованого електропостачання. Девайс просто не розрахований на такий режим роботи.

Багато власників скаржаться на проблеми із зарядкою. Зазвичай причина криється в налаштуваннях застосунка, зокрема параметрах напруги. Виправити ситуацію допомагає повне розряджання батареї з наступною зарядкою – після цього збої зникають.

Щодо глибокого розряду: кожна модель має певний ліміт циклів зарядки, вказаний у технічних характеристиках. Проте експерти радять не доводити рівень заряду до нуля, а залишати принаймні 5 – 10 відсотків резерву. Це продовжує термін служби акумулятора.

Найбільшу загрозу для станцій становлять зовнішні чинники, на які девайс не може впливати: різкі перепади напруги, підключення генераторів, високі напруги у мережі. Мороз впливає на продуктивність акумуляторів, особливо якщо пристрій часто переміщають на вулицю, але літій-залізо-фосфатні батареї витримують короткочасні температурні коливання.

Тимчасові відключення без навантаження не шкодять, якщо станція залишена в безпечному стані та не під'єднана до мережі.



Правила користування зарядною станцією / Фото Depositphotos

Станції, як і будь-яка електроніка, не можуть працювати при мінусових температурах, особливо заряджатися. Розряджатися вони здатні й віддавати енергію до мінус 20 градусів залежно від виробника, але розряд відбувається швидше через додаткові витрати енергії на підігрів та роботу системи.

Тривалі відключення з повним простоєм можуть шкодити девайсам. Сілін радить: якщо не плануєте використовувати станцію тривалий час, зарядіть її до 100 відсотків, розрядіть до 50, вимкніть і проводьте таку операцію принаймні раз на квартал. Однак не варто розряджати її в нуль і так тримати тривалий час – це шкідливо для батарей.

Де ремонтувати?

У сервісному центрі журналістам підкреслили небезпеку неофіційних замін батарей. Стороннє втручання створює ризики навіть у випадках, коли станція не блокується програмно. Ремонт таких приладів, які містять у собі акумуляторні елементи, слід здійснювати лише в авторизованих сервісних центрах.

Наприклад, компанія EcoFlow має власний сервісний центр у Києві, який обслуговує девайси з усіх регіонів країни. На складі є запасні комплектуючі, але через високий попит терміни відновлення зросли. Якщо раніше ремонт займав два-три дні, тепер процес може розтягнутися на три-чотири тижні.

Станції інших виробників обслуговують мережеві центри з ремонту електроніки.

Що покриває гарантія?

Гарантія покриває виробничі дефекти та несправності, не спричинені користувачем. Це включає проблеми з увімкненням, некоректну зарядку чи розрядку, заводські проблеми з інвертором, платою або системою контролю батареї. Також гарантійними є несправності акумулятора, що виникли не з вини власника, внутрішні короткі замикання, відмови компонентів за відсутності зовнішніх пошкоджень.

Водночас гарантія не розповсюджується на зовнішні фактори: перепади напруги, живлення від генератора, використання технологій V2H або V2L для електропостачання будинку. Природна деградація батарей також не є гарантійним випадком. Сілін пояснює: станція має певний захист від стрибків струму, але коли у мережі з'являється 500 вольтів і більше, жодний пристрій не витримає без спеціального обладнання на вході в помешкання.

Оригінальні батарейні модулі не продаються окремо, офіційної заміни батарейного блоку виробник не передбачив.