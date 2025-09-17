Apple представила iOS 26 и macOS 26 (Tahoe) 15 сентября 2025 года. В первый же день я решил воспользоваться этим и обновить свои iPhone 15 и MacBook Air M1. iOS 26 отличается заметным дизайнерским перерождением: Apple создала Liquid Glass – прозрачный, переливающийся интерфейс, добавляющий глубины домашнему и блок-экранам. И очень напоминает визуальный стиль 2000-х, тот самый футуристический стиль.

Интересно! Версии операционных систем Apple впервые получили индекс по году, в который они получат широкое распространение – 2026.

iOS 26: какие плюсы?

Новый экран блокировки iOS 26 действительно кажется другим, чем раньше – Liquid Glass добавляет обоям пространственной глубины (Spatial) и делает все элементы более прозрачными. Хотя я пользуюсь кастомным изображением, прозрачным стали только часы и мелкие элементы снизу. К этому привыкаешь быстро.

Кроме этого, лично мне понравились такие улучшения:

фильтрация звонков и сообщений – встроенный Call/Message Screening, которого так не хватало. Apple добавила автоматическую обработку спам-сообщений и фильтр неизвестных номеров, поэтому от нежелательных звонков спасает новый интерфейс Screen Incoming Calls.

обновленный экран блокировки и кастомизация – новый Lock Screen с Spatial-шпалерами выглядит эффектно. Можно ставить объемные фоны, менять цвет розеток, расположение виджетов. Даже новый анимированный арт в Apple Music имеет опрятный вид.

Экран iPhone с iOS 26 / Скриншот 24 Канала

обновленные иконки – Apple придала иконкам объемный дизайн – они стали полупрозрачными и светлыми. Это касается большинства приложений, но некоторые остались "плоскими".

подробнее прописаны различные моменты, связанные с батареей – когда заряжалась, расход аккумулятора и тому подобное. Полезно для тревожных пользователей.

Данные об аккумуляторе / Скриншот 24 Канала

интересный (но бесполезный) эффект "Пространственная сцена" в галерее – одной кнопкой сверху справа добавляет объемности фото – выделяет передний план и двигает его на фоне.

iOS 26: какие минусы?

Не обошлось и без досадных моментов:

Оформление Liquid Glass – новый стиль не везде пришелся по душе. Хоть глянец и добавляет нового звучания и даже ностальгии, некоторые элементы раздражают (особенно плавные анимации, "вылеты" приложений снизу). Также Siri все еще не стала умнее – ожидаемого "прорыва" с голосовым помощником пока нет. На украинском она до сих пор не разговаривает.

Иконки приложений / Скриншот 24 Канала

ограниченные AI-функции – возможности Apple Intelligence (например, живой перевод разговоров) доступны только на новейших iPhone Pro. Например, on-the-fly переводы звонков/чатов появились, но работают только на iPhone 15 Pro и более новых. На моем обычном iPhone 15 их нет.

нагрев и батарея – после обновления iPhone действительно греется сильнее. Apple предупреждает, что сразу после инсталляции больших обновлений батарея ест больше энергии, а телефон нагревается – это нормально. У меня за первые сутки использования прогрев корпуса ощутимо повышался несколько раз, хотя потом всё нормализовалось.

Неудачная оптимизация HDR / Скриншот 24 Канала

графические глюки HDR – отметил странное поведение с HDR-контентом. Например, Instagram иногда при показе снимков формата HDR внезапно повышает яркость экрана (чтобы охватить весь диапазон). Эта вспышка повторяется не всегда.

Иконки приложений / Скриншот 24 Канала

Как уже отмечал, неполный переход иконок – хоть Apple рекламирует объемные иконки, не все пиктограммы обновили. У меня, скажем, Резерв + до сих пор имеет старую плоскую иконку, как будто обновления ее обошли. Это создает несколько непоследовательный вид общего интерфейса.

macOS 26: просто "косметика"?

MacOS Tahoe тоже получила свою долю Liquid Glass: нижняя панель стала полупрозрачной, иконки некоторых программ – с матовым стеклянным эффектом. К определенным элементам придется привыкать – изменилась "плашка" контроля громкости, мелкие "менюшки" и списки, в целом – ничего масштабного. Скорее косметическое обновление. А на рабочем столе появились виджеты.

Обновленный рабочий стол / Скриншот 24 Канала

Некоторые из фич обновления – вроде звонков с телефона непосредственно с макбука – не тестировал. Не очень люблю привычку Apple "миксовать" устройства. В общем обновление – без сенсаций и с мелкими багами. Tahoe добавляет много полезного, но масштабно обновить нечего: в основном это доработки того, что уже начали в iPadOS/iOS.

Конечно, в начале было торможение – при возврате из полноэкранного приложения Dock иногда зависает на 3–5 секунд. "Со скрипом" система открылась сразу после обновления и перезапуска.

Вид общих настроек / Скриншот 24 Канала

Но не буду сгущать краски. Это редкие глюки, хотя о них стоит знать перед обновлением.

Ограниченный апдейт Siri – как и в iOS, macOS 26 не привнес новой версии Siri или других внезапных сюрпризов для обычного пользователя. Siri с Apple Intelligence, к слову, невозможно воспользоваться, имея украинский язык интерфейса.

В общем обновление приятное, но так и хочется сказать: "А сколько шума было?".