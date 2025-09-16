Компания сделала это для того, чтобы синхронизировать нумерацию с будущим календарным годом, объясняет 24 Канал. Похожие изменения коснулись и других платформ Apple, например iPadOS и macOS.

Смотрите также 10 продуктов Apple, которые мы ожидаем увидеть уже в ближайшее время

Кстати, обновление до iOS 26 уже доступно для владельцев iPhone начиная с моделей XS.

Почему Apple решила изменить нумерацию своих ОС?

Главной причиной такого шага является маркетинговое решение, а не техническая необходимость. Apple решила согласовать номер версии операционной системы с календарным годом, что наступит.

Хотя сейчас 2025 год, iOS 26 будет актуальной в течение большей части 2026 года – девять месяцев из двенадцати. Поэтому компания решила нумеровать ОС в соответствии с будущим годом.

Интересный факт! В бета-версии iOS 26 находили многочисленные упоминания об iOS 19.0. Это свидетельствует о том, что решение об изменении нумерации принял отдел маркетинга на позднем этапе разработки.

Для удобства пользователей и избежания путаницы Apple синхронизировала номера версий для всех своих операционных систем. Теперь они выглядят так:

iOS 19 стала iOS 26

стала iPadOS 19 стала iPadOS 26

стала watchOS 11 стала watchOS 26

стала macOS 15 стала macOS 26

стала visionOS 3 стала visionOS 26

стала tvOS 19 стала tvOS 26

Таким образом, все промежуточные обновления будут выходить в формате 26.x до следующего большого релиза, которым, вероятно, станет iOS 27 в июне следующего года.

iPhone тоже изменили нумерацию?

Нет, компания не стала менять схему нумерации своих устройств. Новый смартфон называется iPhone 17, а не iPhone 26. Это связано с тем, что Apple продает одну и ту же модель iPhone в течение нескольких лет, поэтому привязка к году выпуска является менее привлекательной маркетинговой тактикой для аппаратного обеспечения.

Какие свежие устройства выпустила Apple?

Американская компания на своей ежегодной осенней презентации показала несколько новых устройств для пользователей, которые получили ряд обновлений, как дизайнерских, так и функциональных.