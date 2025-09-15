Какие гаджеты готовит Apple?

Несмотря на то, что главные анонсы года уже состоялись, Apple, по данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, планирует выпустить еще ряд устройств в период с конца 2025 по начало 2026 года. Некоторые из них могут представить уже в октябре, тогда как другие появятся на рынке в начале следующего года, пишет 24 Канал.

Вот полный список продуктов, которые должны появиться в ближайшем будущем.

Apple TV . Быстрый чип A17 Pro, который будет поддерживать обновленную версию Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, а также, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Ходят слухи о встроенной камере FaceTime для будущего Apple TV, но неизвестно, будет ли она именно в следующей модели.

. Быстрый чип A17 Pro, который будет поддерживать обновленную версию Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, а также, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Ходят слухи о встроенной камере FaceTime для будущего Apple TV, но неизвестно, будет ли она именно в следующей модели. HomePod mini . Чип S9 или новее с поддержкой обновленной версии Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения для функций близости и, возможно, новые цвета, такие как красный.

. Чип S9 или новее с поддержкой обновленной версии Siri, что будет работать на базе Apple Intelligence, вероятно, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения для функций близости и, возможно, новые цвета, такие как красный. AirTag . До 3 раз больший диапазон отслеживания предметов по сравнению с текущим AirTag, более защищенный от вмешательства динамик и улучшение батареи.

. До 3 раз больший диапазон отслеживания предметов по сравнению с текущим AirTag, более защищенный от вмешательства динамик и улучшение батареи. iPad Pro . Чип M5 и две фронтальные камеры, позволяющие делать фотографии и совершать видеозвонки как в портретной, так и в альбомной ориентации.

. Чип M5 и две фронтальные камеры, позволяющие делать фотографии и совершать видеозвонки как в портретной, так и в альбомной ориентации. Vision Pro . Более быстрый чип M4 или M5, новый ремешок для головы, повышающий комфорт, и, возможно, цвет Space Black.

. Более быстрый чип M4 или M5, новый ремешок для головы, повышающий комфорт, и, возможно, цвет Space Black. iPhone 17e . Ожидается, что преемник iPhone 16e появится примерно в марте с тем же чипом A19, что и iPhone 17.

. Ожидается, что преемник iPhone 16e появится примерно в марте с тем же чипом A19, что и iPhone 17. MacBook Pro . Несколько источников, включая Гурмана, указали, что модели MacBook Pro с чипами серии M5 могут появиться не раньше начала 2026 года, и пока что неизвестно, появятся ли в этом году другие Mac с чипами M5, такие как iMac или Mac mini. Возможно, в январе мы увидим еще одно объявление о MacBook Pro.

. Несколько источников, включая Гурмана, указали, что модели MacBook Pro с чипами серии M5 могут появиться не раньше начала 2026 года, и пока что неизвестно, появятся ли в этом году другие Mac с чипами M5, такие как iMac или Mac mini. Возможно, в январе мы увидим еще одно объявление о MacBook Pro. MacBook Air . Новые модели с чипом M5 ожидаются в первом квартале 2026 года.

. Новые модели с чипом M5 ожидаются в первом квартале 2026 года. Studio Display . Новая версия Studio Display с подсветкой mini-LED, как ожидается, появится в конце 2025 или в начале 2026 года. Если в этом году не будет выпущено новых Mac, то более вероятным сроком является начало 2026 года.

. Новая версия Studio Display с подсветкой mini-LED, как ожидается, появится в конце 2025 или в начале 2026 года. Если в этом году не будет выпущено новых Mac, то более вероятным сроком является начало 2026 года. Apple Home Hub. Долгожданный смарт-хаб Apple, о котором ходят слухи, как ожидается, будет анонсирован примерно в марте следующего года.

Интересно, что в списке Гурмана не упоминается о более дешевом MacBook с чипом A18 Pro, который, согласно предварительным сообщениям, будет выпущен в конце 2025 или в начале 2026 года.

Пока неизвестно, планирует ли Apple провести еще одно специальное мероприятие в этом году, или эти продукты будут анонсированы только в пресс-релизах на сайте Apple. Если чип M5 дебютирует в 2025 году, то, вероятно, Apple проведет мероприятие, поскольку чипы от M1 до M4 были представлены именно во время таких мероприятий.

В общем, ближайшие 6 месяцев должны быть насыщены дополнительными анонсами Apple, причем многие из этих продуктов будут долгожданными обновлениями устаревших моделей. Это, несомненно, очень интересный период, которого стоит с нетерпением ждать.