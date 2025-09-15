Які ґаджети готує Apple?

Попри те, що головні анонси року вже відбулися, Apple, за даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, планує випустити ще низку пристроїв у період з кінця 2025 по початок 2026 року. Деякі з них можуть представити вже в жовтні, тоді як інші з'являться на ринку на початку наступного року, пише 24 Канал.

Ось повний список продуктів, які повинні з'явитися в найближчому майбутньому.

Apple TV . Швидший чип A17 Pro, який підтримуватиме оновлену версію Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, а також, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Ходять чутки про вбудовану камеру FaceTime для майбутнього Apple TV, але невідомо, чи буде вона саме в наступній моделі.

. Швидший чип A17 Pro, який підтримуватиме оновлену версію Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, а також, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Ходять чутки про вбудовану камеру FaceTime для майбутнього Apple TV, але невідомо, чи буде вона саме в наступній моделі. HomePod mini . Чип S9 або новіший з підтримкою оновленої версії Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7, покращена якість звуку, чип Ultra Wideband другого покоління для функцій близькості та, можливо, нові кольори, такі як червоний.

. Чип S9 або новіший з підтримкою оновленої версії Siri, що працюватиме на базі Apple Intelligence, ймовірно, чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7, покращена якість звуку, чип Ultra Wideband другого покоління для функцій близькості та, можливо, нові кольори, такі як червоний. AirTag . До 3 разів більший діапазон відстеження предметів порівняно з поточним AirTag, більш захищений від втручання динамік і покращення батареї.

. До 3 разів більший діапазон відстеження предметів порівняно з поточним AirTag, більш захищений від втручання динамік і покращення батареї. iPad Pro . Чип M5 і дві фронтальні камери, що дозволяють робити фотографії та здійснювати відеодзвінки як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

. Чип M5 і дві фронтальні камери, що дозволяють робити фотографії та здійснювати відеодзвінки як у портретній, так і в альбомній орієнтації. Vision Pro . Швидший чип M4 або M5, новий ремінець для голови, що підвищує комфорт, і, можливо, колір Space Black.

. Швидший чип M4 або M5, новий ремінець для голови, що підвищує комфорт, і, можливо, колір Space Black. iPhone 17e . Очікується, що наступник iPhone 16e з'явиться приблизно в березні з тим самим чипом A19, що й iPhone 17.

. Очікується, що наступник iPhone 16e з'явиться приблизно в березні з тим самим чипом A19, що й iPhone 17. MacBook Pro . Декілька джерел, включаючи Гурмана, вказали, що моделі MacBook Pro з чипами серії M5 можуть з'явитися не раніше початку 2026 року, і поки що невідомо, чи з'являться цього року інші Mac з чипами M5, такі як iMac або Mac mini. Можливо, в січні ми побачимо ще одне оголошення про MacBook Pro.

. Декілька джерел, включаючи Гурмана, вказали, що моделі MacBook Pro з чипами серії M5 можуть з'явитися не раніше початку 2026 року, і поки що невідомо, чи з'являться цього року інші Mac з чипами M5, такі як iMac або Mac mini. Можливо, в січні ми побачимо ще одне оголошення про MacBook Pro. MacBook Air . Нові моделі з чипом M5 очікуються в першому кварталі 2026 року.

. Нові моделі з чипом M5 очікуються в першому кварталі 2026 року. Studio Display . Нова версія Studio Display з підсвічуванням mini-LED, як очікується, з'явиться наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Якщо цього року не буде випущено нових Mac, то більш імовірним терміном є початок 2026 року.

. Нова версія Studio Display з підсвічуванням mini-LED, як очікується, з'явиться наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Якщо цього року не буде випущено нових Mac, то більш імовірним терміном є початок 2026 року. Apple Home Hub. Довгоочікуваний смарт-хаб Apple, про який ходять чутки, як очікується, буде анонсований приблизно в березні наступного року.

Цікаво, що у списку Гурмана не згадується про дешевший MacBook з чипом A18 Pro, який, згідно з попередніми повідомленнями, буде випущений в кінці 2025 або на початку 2026 року.

Поки що невідомо, чи планує Apple провести ще один спеціальний захід цього року, чи ці продукти будуть анонсовані лише у прес-релізах на сайті Apple. Якщо чип M5 дебютує в 2025 році, то, ймовірно, Apple проведе захід, оскільки чипи від M1 до M4 були представлені саме під час таких заходів.

Загалом, найближчі 6 місяців повинні бути насичені додатковими анонсами Apple, причому багато з цих продуктів будуть довгоочікуваними оновленнями застарілих моделей. Це, безсумнівно, дуже цікавий період, якого варто з нетерпінням чекати.