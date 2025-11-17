Apple відмінила M4 Ultra – процесор із сімейства M4, який мав стати основою нового Mac Pro. Відповідно, оновлення Mac Pro у 2026 році теж не планується. Наступним флагманським чіпом для десктопів може стати M5 Ultra, але наразі Apple планує його використовувати тільки у новому Mac Studio, а не у Mac Pro. Марк Гурман зазначає, що "Apple фактично списала Mac Pro". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому Apple відмовляється від Mac Pro?

Останнє серйозне оновлення Mac Pro відбулося у 2023 році з переходом на M2 Ultra. У той же час Mac Studio отримав M3 Ultra на початку 2025 року, залишивши Mac Pro позаду. Внутрішньо компанія вважає, що Mac Studio формує сучасну та майбутню стратегію професійних десктопів Apple.

Як пише DigitalTrends, для користувачів, які цінують PCIe-слоти, розширення внутрішньої пам’яті та модульність, відсутність нових Mac Pro означає обмеження. Mac Studio 2025 пропонує високу продуктивність, але майже не дозволяє апгрейди чи кастомізацію. Ті, хто сподівався на потужну баштову систему на Apple Silicon, повинні змінити очікування.

M5 Ultra може дебютувати у майбутньому Mac Studio, закріпивши його як професійний десктоп Apple. Наявний Mac Pro з M2 Ultra продовжує продаватися, але його довгострокова актуальність для професіоналів під питанням. Тим, хто потребує оновлення зараз, варто розглядати Mac Studio з M3 Ultra або M4 Max, залежно від потреб і завдань.

Хто може замінити Тіма Кука в Apple?

Financial Times повідомляє, що генеральний директор Apple Тім Кук може піти з посади вже наступного року. У компанії триває активна підготовка до можливої зміни керівництва та розглядають кількох кандидатів, серед яких головним називають Джона Тернуса, нинішнього віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення.

Найімовірнішим кандидатом на посаду вважають Джона Тернуса – старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення. Він працює в Apple понад двадцять років, приєднавшись у 2001-му до команди Product Design. Під його керівництвом розроблялися й удосконалювалися різні лінійки пристроїв, серед яких iPad, iPhone та AirPods. У біографії Тернуса зазначено, що він був "ключовим лідером у переході Mac на Apple silicon". Варто згадати, що Кук свого часу також відігравав важливу роль у переході Mac на процесори Intel.