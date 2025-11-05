Apple готує реліз чипа M5 Ultra у 2026 році. Найімовірніше, його отримають Mac Studio та, ймовірно, нова версія Mac Pro. Компанія вже представила базовий M5 у MacBook Pro, але версії M5 Pro та M5 Max очікуються на початку 2026 року, а Ultra традиційно виходитиме після них – орієнтовно у червні або вересні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Коли вийде M5 Ultra і які пристрої оновлять?

Попереднє покоління показало, що Apple не планує випускати Ultra-версію в кожній серії. Наприклад, M4 Ultra так і не з’явилася, адже M4 Max позбавили конектора UltraFusion, який дозволяє поєднувати два Max-чипи в один Ultra. Водночас навесні компанія оновила Mac Studio, представивши варіанти з M4 Max та M3 Ultra, підтвердивши вибірковий підхід до Ultra-лінійки.

Як пише MacRumors, поки що немає даних про інші зміни в Mac Studio, тож оновлення, ймовірно, буде зосереджене на внутрішніх компонентах. Також ходять чутки, що Apple готує два нові монітори, один із яких можуть презентувати разом із Mac Studio в 2026 році.

Яке оновлення Apple готує для MacBook Air?

Apple планує нарешті оснастити MacBook Air OLED-дисплеєм, який забезпечить глибші кольори та кращу енергоефективність. За даними журналіста Bloomberg Марка Ґурмана, компанія вже тестує OLED-панелі для трьох пристроїв – iPad Air, iPad mini та MacBook Air. Втім, ноутбук із новим екраном може з’явитися не раніше 2028 року.

Єдиний мінус — можливе підвищення ціни. Якщо iPad mini з OLED подорожчає приблизно на $100, то й новий MacBook Air, найімовірніше, не залишиться осторонь.