Apple готовит релиз чипа M5 Ultra в 2026 году. Вероятнее всего, его получат Mac Studio и, вероятно, новая версия Mac Pro. Компания уже представила базовый M5 в MacBook Pro, но версии M5 Pro и M5 Max ожидаются в начале 2026 года, а Ultra традиционно будет выходить после них – ориентировочно в июне или сентябре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Когда выйдет M5 Ultra и какие устройства обновят?

Предыдущее поколение показало, что Apple не планирует выпускать Ultra-версию в каждой серии. Например, M4 Ultra так и не появилась, ведь M4 Max лишили коннектора UltraFusion, который позволяет объединять два Max-чипа в один Ultra. В то же время весной компания обновила Mac Studio, представив варианты с M4 Max и M3 Ultra, подтвердив выборочный подход к Ultra-линейке.

Как пишет MacRumors, пока нет данных о других изменениях в Mac Studio, поэтому обновление, вероятно, будет сосредоточено на внутренних компонентах. Также ходят слухи, что Apple готовит два новых мониторы, один из которых могут представить вместе с Mac Studio в 2026 году.

Какое обновление Apple готовит для MacBook Air?

Apple планирует наконец оснастить MacBook Air OLED-дисплеем, который обеспечит более глубокие цвета и лучшую энергоэффективность. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания уже тестирует OLED-панели для трех устройств – iPad Air, iPad mini и MacBook Air. Впрочем, ноутбук с новым экраном может появиться не раньше 2028 года.

Единственный минус - возможное повышение цены. Если iPad mini с OLED подорожает примерно на $100, то и новый MacBook Air, скорее всего, не останется в стороне.