Apple планує використовувати індивідуально налаштовану модель Gemini від Google для майбутньої Siri. Мова йде про реліз оновленого голосового асистента навесні 2026 року. Компанія розглядала також співпрацю з Anthropic, однак, за джерелом, саме Google запропонував вигідніші умови. Попередньо відомо, що інтеграція технологій Anthropic могла б коштувати Apple близько 1,5 мільярдів доларів щороку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому Apple переходить на Gemini для Siri?

Новий варіант Gemini працюватиме на приватних серверах Apple, що забезпечує обробку складніших задач у хмарі. Водночас особисті дані користувачів і далі оброблятимуться на пристроях локальними моделями Apple. За інформацією видання, компанія не планує окремо наголошувати на участі Google у маркетинговій комунікації.

Поки що Apple, Google та Anthropic не коментують цю інформацію.

Попри широке впровадження ШІ в індустрії, Apple рухається повільніше за конкурентів. Компанія довгий час не мала конкурентних моделей і зверталася до сторонніх рішень — наприклад, OpenAI — для додавання генеративних функцій у свої продукти. Обіцянки масштабних агентних можливостей Apple Intelligence поки не втілилися повністю, хоча прогрес є. Тім Кук також не виключав можливості купівлі AI-стартапу.

Як пише Cnet, Apple та Google мають давні партнерські відносини: пошуковий гігант щорічно платить близько 20 мільярдів доларів, щоб зберегти статус стандартного пошуку на пристроях Apple. Ця співпраця стала частиною антимонопольного процесу проти Google у США, де суд визнав компанію монополістом.

Попри повільні темпи в розвитку ШІ, фінансові показники Apple залишаються сильними. Минулого місяця компанія перевищила капіталізацію у 4 трильйони доларів.

У мережі з’явилися дані про кольори майбутнього iPhone 18 Pro. За інформацією інсайдера Instant Digital, Apple може додати одразу три нові відтінки — Coffee, Burgundy та оновлений Purple — і відмовитися від чорної версії. Модель також очікує серйозне оновлення чипа та камери.

Окрім змін у дизайні, очікується низка технічних оновлень. iPhone 18 Pro має отримати чип A20, створений за 2-нм технологією TSMC. Це має забезпечити відчутний стрибок продуктивності та енергоефективності. Також чутки говорять про основну камеру зі змінною діафрагмою.