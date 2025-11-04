Что изменилось в дизайне и функционале?

Главным нововведением iOS 26.1 стала возможность настраивать прозрачность элементов дизайна, известного как "жидкое стекло" (Liquid Glass), который появился в iOS 26. Этот стиль стал самым большим визуальным обновлением системы с 2013 года, но понравился не всем. Часть пользователей жаловалась, что полупрозрачные элементы в таких сценариях, как уведомления или кнопки навигации, затрудняют чтение текста, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Впервые о возможности скорректировать прозрачность интерфейса мы услышали еще в сентябре, когда новая версия ОС тестировалась. Теперь мы имеем финальную версию, которая будет доступна для всех.

Ранее единственным выходом было полностью отключить прозрачность через настройки доступности, что лишало дизайн его главной особенности. Теперь в iOS 26.1 появился новый пункт в меню, который вы можете найти, нажав "Параметры" – "Дисплей и яркость" – "Жидкое стекло". В нем можно выбрать один из двух вариантов: "Прозрачный" (стандартный вид) или "Тонированный", который делает элементы менее прозрачными и более контрастными, улучшая читабельность. Вы также можете увидеть предварительный просмотр каждого варианта при их выборе.

Кроме настроек дизайна, как пишет The Verge, обновление принесло ряд других полезных функций:

Новые жесты и настройки интерфейса. Появилась возможность включать или выключать запуск камеры свайпом влево на экране блокировки. В приложении Apple Music теперь можно переключать песни жестами в миниплеере, а для выключения будильника вместо кнопки появился слайдер, во избежание случайных нажатий.

Запись звонков и работа с аудио. Пользователи теперь могут локально записывать аудио и видео во время видеозвонков, что будет полезно для создания подкастов или интервью "на ходу". Также появилась возможность регулировать усиление для внешних USB-микрофонов и выбирать место для сохранения записанных файлов.

Расширенная поддержка языков. Искусственный интеллект Apple Intelligence получил поддержку восьми новых языков: традиционного китайского, датского, нидерландского, норвежского, шведского, португальского (Португалия), вьетнамского и турецкого. Функция синхронного перевода в AirPods теперь работает с итальянским, японским, корейским и обоими вариантами китайского языка.

Другие улучшения. В приложении "Фитнес" теперь можно вручную записывать тренировки. Также появилась опция для автоматической установки обновлений безопасности и фильтры вебконтента для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет (доступность зависит от региона). Улучшено качество звука FaceTime при низкой скорости интернета.

Обновить свое устройство можно, перейдя в "Параметры" – "Общие" – "Обновление ПО". Вместе с iOS 26.1 Apple также выпустила обновления для других своих платформ: iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 и tvOS 26.1.

Какие устройства поддерживают iOS 26.1?

iOS 26 поддерживают все iPhone, начиная с iPhone 11, а также iPhone SE 2-го поколения и новее.

Список поддерживаемых устройств: