Як розпочався старт продажів і чи є смартфони в наявності?

Першою мережею в Україні, яка офіційно розпочала продаж iPhone 17, стала компанія "Цитрус". Щоб впоратися з великою кількістю передзамовлень, видачу пристроїв розпочали вже о 07:02 ранку. , повідомив телеграм-канал "Київський Двіж".

Саме в цей час у магазині на Хрещатику було продано перший в Україні офіційний iPhone 17 за 69 999 гривень.

Представники ритейлера зазначають, що на ринку спостерігається гострий дефіцит нових моделей. У зв'язку з цим покупцям, які не встигли оформити передзамовлення, радять реєструватися на сайті для отримання пристрою з наступних поставок.

Хоча офіційні ціни виявилися значно нижчими за перші спекулятивні пропозиції на "сірому" ринку, вони все одно вищі за американські через податки та логістичні витрати.

Наразі вартість нових смартфонів від Apple в офіційних магазинах є такою:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривень

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривень

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 76 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривень

Раніше керівник департаменту стратегічних комунікацій COMFY Антон Одарюк розповів 24 Каналу, що на старті продажів українці частіше обирають серію Pro. Серед передзамовлень 80% це саме серія Pro, з них 70% – модель Pro Max.

У наших матеріалах ви знайдете всі характеристики та функції нової лінійки смартфонів, з детальним описом особливостей кожної моделі.