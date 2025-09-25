Битва поколінь: який смартфон обрати?

Одним із найпомітніших оновлень в iPhone 17 став дисплей. Apple збільшила його діагональ з 6,1 до 6,3 дюйма, зменшивши рамки навколо екрана без зміни габаритів самого пристрою. Але найбільшою перевагою нової моделі є підтримка технології ProMotion з адаптивною частотою оновлення до 120 герців. Користувачі роками благали компанію про це оновлення, тож тепер воно може стати величезним аргументом на користь оновлення, пише 24 Канал.

У iPhone 16 цей показник становить лише 60 герців, що є кращим для енергозбереження, але гіршим для відтворення контенту на екрані. Купити нове покоління смартфона варто в тому випадку, якщо ви хочете отримати плавніші анімації та скролінг, а також уперше в історії моделі отримати функцію Always-On Display для постійного відображення часу та сповіщень.

Екран iPhone 17 також став значно яскравішим – пікова яскравість зросла до 3000 ніт проти 2000 ніт у попередника, а нове антивідблискове покриття полегшує використання смартфона на сонці. Додатковий захист забезпечує нове скло Ceramic Shield 2, яке, за заявою компанії, утричі стійкіше до подряпин.

Камери

Система камер також зазнала суттєвих змін:

Хоча основний ширококутний модуль в обох моделях має роздільну здатність 48 мегапікселів, в iPhone 17 значно покращили надширококутну камеру, збільшивши її роздільну здатність з 12 до 48 мегапікселів . Якщо ви часто фотографуєте на ширококутний датчик, тоді це ще один аргумент на користь сімнадцятої моделі.

Процесори

Всередині iPhone 17 встановлено новий процесор A19, який прийшов на зміну чипу A18 в iPhone 16. Хоча вони схожі за своєю 3-нанометровою архітектурою, нам, як і завжди, обіцяють покращення продуктивності й енергоефективності в новому поколінні. Якщо для вас важлива швидкодія, зокрема в іграх, це аргумент на користь оновлення.

За даними PhoneArena, A19 в iPhone 17 демонструє кращі результати в синтетичних тестах, що вказує на його перевагу в швидкості обробки завдань та графічній продуктивності. У тестах він показує себе краще як в одноядерному, так і в багатоядерному режимах. Це означає, що застосунки запускатимуться швидше, а загальна робота пристрою буде плавнішою, особливо під час виконання складних завдань.

Geekbench (одноядерний тест) . A19 набирає 3527 балів проти 3264 у A18, що робить його приблизно на 8% швидшим.

Найбільш значне покращення спостерігається у графічній продуктивності. Це особливо важливо для мобільних ігор та програм, що працюють з редагуванням фото та відео.

3DMark Extreme . У цьому тесті графічний процесор iPhone 17 показав результат 5172 бали, що є значним стрибком у порівнянні з 4029 балами в iPhone 16. Це приблизно на 28% кращий результат, що забезпечує більш стабільну та високу продуктивність в іграх.

Інші характеристики

Хоча обидва телефони мають по 8 гігабайтів оперативної пам'яті, базова версія iPhone 17 тепер пропонує 256 гігабайтів вбудованої пам'яті за тією ж стартовою ціною, тоді як iPhone 16 за ці гроші на старті продажів мав 128 гігабайтів.

Автономність – ще один аспект, де нова модель демонструє перевагу. Apple заявляє, що iPhone 17 може відтворювати відео до 30 годин, що на 8 годин більше, ніж у iPhone 16 (22 години) . У реальних умовах це означає приблизно 2-3 додаткові години роботи. Батарея також стала трохи більшою (3692 міліампер-години проти 3561 міліампер-години) і підтримує швидшу дротову зарядку: 50% за 20 хвилин з адаптером на 40 Вт, тоді як iPhone 16 досягав 50% за 30 хвилин.

iPhone 17 доступний у чорному, білому, лавандовому, туманно-синьому та шавлієвому кольорах, тоді як палітра iPhone 16 включає чорний, білий, рожевий, бірюзовий та ультрамариновий.

В окремому матеріалі ми розповіли про ціни на нову лінійку смартфонів в Україні. Вони коливаються від майже 50 000 гривень до 113 000 гривень.