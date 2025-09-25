Битва поколений: какой смартфон выбрать?

Одним из самых заметных обновлений в iPhone 17 стал дисплей. Apple увеличила его диагональ с 6,1 до 6,3 дюйма, уменьшив рамки вокруг экрана без изменения габаритов самого устройства. Но самым большим преимуществом новой модели является поддержка технологии ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 герц. Пользователи годами умоляли компанию об этом обновлении, и теперь оно может стать огромным аргументом в пользу обновления, пишет 24 Канал.

Смотрите также В iPhone 17 нашли первый серьезный баг, только через четыре дня после запуска

В iPhone 16 этот показатель составляет лишь 60 герц, что является лучшим для энергосбережения, но хуже для воспроизведения контента на экране. Купить новое поколение смартфона стоит в том случае, если вы хотите получить более плавные анимации и скроллинг, а также впервые в истории модели получить функцию Always-On Display для постоянного отображения времени и уведомлений.

Экран iPhone 17 также стал значительно ярче – пиковая яркость выросла до 3000 нит против 2000 нит у предшественника, а новое антибликовое покрытие облегчает использование смартфона на солнце. Дополнительную защиту обеспечивает новое стекло Ceramic Shield 2, которое, по заявлению компании, втрое устойчивее к царапинам.

Камеры

Система камер также претерпела существенные изменения:

Хотя основной широкоугольный модуль в обеих моделях имеет разрешение 48 мегапикселей, в iPhone 17 значительно улучшили сверхширокоугольную камеру, увеличив ее разрешение с 12 до 48 мегапикселей . Если вы часто фотографируете на широкоугольный датчик, тогда это еще один аргумент в пользу семнадцатой модели.

. Если вы часто фотографируете на широкоугольный датчик, тогда это еще один аргумент в пользу семнадцатой модели. Обновилась и фронтальная камера: ее разрешение выросло с 12 до 18 мегапикселей, а также появилась поддержка оптической стабилизации изображения. Кроме того, новая функция Center Stage для селфи-камеры автоматически настраивает кадр, переключаясь между портретной и ландшафтной ориентацией, чтобы все поместились на фото. Это новая функция, которой, как пока выдается, не будет в предыдущих моделях. Она позволит вам не поворачивать смартфон для разного формата снимков – смартфон автоматически изменит портретный формат на альбомный и наоборот, если обнаружит, что рядом с вами есть кто-то, кто не влез в кадр.

Процессоры

Внутри iPhone 17 установлен новый процессор A19, который пришел на смену чипу A18 в iPhone 16. Хотя они похожи по своей 3-нанометровой архитектуре, нам, как и всегда, обещают улучшение производительности и энергоэффективности в новом поколении. Если для вас важно быстродействие, в частности в играх, это аргумент в пользу обновления.

По данным PhoneArena, A19 в iPhone 17 демонстрирует лучшие результаты в синтетических тестах, что указывает на его преимущество в скорости обработки задач и графической производительности. В тестах он показывает себя лучше как в одноядерном, так и в многоядерном режимах. Это означает, что приложения будут запускаться быстрее, а общая работа устройства будет более плавной, особенно во время выполнения сложных задач.

Geekbench (одноядерный тест) . A19 набирает 3527 баллов против 3264 у A18, что делает его примерно на 8% быстрее.

. A19 набирает 3527 баллов против 3264 у A18, что делает его примерно на 8% быстрее. Geekbench (многоядерный тест). A19 достигает 8798 баллов, тогда как A18 – 7899 баллов. Это говорит о преимуществе примерно в 11%.

Наиболее значительное улучшение наблюдается в графической производительности. Это особенно важно для мобильных игр и программ, работающих с редактированием фото и видео.

3DMark Extreme . В этом тесте графический процессор iPhone 17 показал результат 5172 балла, что является значительным скачком по сравнению с 4029 баллами в iPhone 16. Это примерно на 28% лучший результат, что обеспечивает более стабильную и высокую производительность в играх.

. В этом тесте графический процессор iPhone 17 показал результат 5172 балла, что является значительным скачком по сравнению с 4029 баллами в iPhone 16. Это примерно на 28% лучший результат, что обеспечивает более стабильную и высокую производительность в играх. AnTuTu Benchmark. Некоторые тесты показывают еще более разительную разницу. По данным одного из тестов, iPhone 17 набрал 2 221 350 баллов, тогда как iPhone 16 – 1 539 646. Это свидетельствует о почти 50% прирост общей производительности.

Другие характеристики

Хотя оба телефона имеют по 8 гигабайт оперативной памяти, базовая версия iPhone 17 теперь предлагает 256 гигабайт встроенной памяти по той же стартовой цене, тогда как iPhone 16 за эти деньги на старте продаж имел 128 гигабайт.

Автономность – еще один аспект, где новая модель демонстрирует преимущество. Apple заявляет, что iPhone 17 может воспроизводить видео до 30 часов, что на 8 часов больше, чем у iPhone 16 (22 часа) . В реальных условиях это означает примерно 2-3 дополнительных часа работы. Батарея также стала немного больше (3692 миллиампер-часа против 3561 миллиампер-часа) и поддерживает более быструю проводную зарядку: 50% за 20 минут с адаптером на 40 Вт, тогда как iPhone 16 достигал 50% за 30 минут.

. В реальных условиях это означает примерно 2-3 дополнительных часа работы. Батарея также стала немного больше (3692 миллиампер-часа против 3561 миллиампер-часа) и поддерживает более быструю проводную зарядку: 50% за 20 минут с адаптером на 40 Вт, тогда как iPhone 16 достигал 50% за 30 минут. Дизайн остался узнаваемым, оба устройства имеют алюминиевую рамку.

iPhone 17 доступен в черном, белом, лавандовом, туманно-синем и шалфейном цветах, тогда как палитра iPhone 16 включает черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамариновый.

В отдельном материале мы рассказали о ценах на новую линейку смартфонов в Украине. Они колеблются от почти 50 000 гривен до 113 000 гривен.