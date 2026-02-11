Что случилось с батареей?

По состоянию на 7 февраля 2026 года смартфон прошел 122 цикла зарядки за 140 дней. Владелец выключил функцию Optimized Battery Charging и не ограничивал заряд до 80 процентов – каждое подключение завершалось полными 100 процентами. Устройство заряжали как кабелем, так и беспроводно, используя различные адаптеры и павербанки. Смартфон работал в холоде и под прямым солнцем, иногда полностью разряжался, а иногда оставался подключенным к питанию весь день. К тому же он постоянно находился в толстом чехле, что не способствует охлаждению, пишет автор эксперимента в своей статье для ZDNET.

Несмотря на такую эксплуатацию, система и в дальнейшем показывает 100 процентов максимальной емкости. Причина кроется не в "особой" батарее, а в принципах работы современных аккумуляторов и программного учета.

Современные литий-ионные батареи обладают высокой устойчивостью к нагрузкам. В большинстве устройств установлены контроллеры заряда – микросхемы управления питанием, которые регулируют скорость зарядки, предельное напряжение и температурные ограничения. Они не позволяют батарее заряжаться или разряжаться вне безопасных пределов. Именно эти аппаратные механизмы играют ключевую роль в защите аккумулятора.

Программные функции Apple, такие как Optimized Battery Charging или лимит в 80 процентов, работают поверх базовой защиты. Они действительно могут немного уменьшить деградацию, но их эффект в сегменте потребительской электроники не столь значителен, как часто считают.

По оценке самой Apple, батарея iPhone рассчитана на сохранение до 80 процентов первоначальной емкости после 1000 полных циклов при идеальных условиях. Если упростить, это примерно минус один процент каждые 50 циклов.

Почему же после 122 циклов показатель не изменился?

У каждого аккумулятора есть номинальная и фактическая емкость. Номинальная – это значение в технических характеристиках. Фактическая обычно немного выше, чтобы компенсировать производственные отклонения. Пока реальная емкость не опустится ниже номинальной, система будет отображать 100 процентов. Это своеобразный "медовый период", когда износ уже происходит, но еще не фиксируется индикатором.

Как только фактическая емкость пересечет порог номинальной, показатель начнет постепенно снижаться – примерно на один процент каждые 50 циклов. То есть уменьшение неизбежно, просто оно не мгновенное.

Интересно, что предыдущий смартфон владельца – iPhone 15 Pro Max – эксплуатировался максимально "правильно": с лимитом в 80 процентов и осторожным режимом зарядки. Однако через два года батарея все равно потеряла ощутимую часть ресурса и не выдерживала полного дня работы без подзарядки. На практике ограничения могли лишь немного отсрочить износ, но не изменить общую картину.

Какие выводы мы можем сделать?

Вывод прост: аккумулятор изнашивается независимо от сценария использования. Современные системы защиты уже обеспечивают базовую безопасность, а дополнительные программные функции дают умеренный, но не радикальный эффект. Индикатор 100 процентов – это не отсутствие износа, а лишь момент, когда он еще не превысил заводской запас емкости.