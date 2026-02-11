Що сталося з батареєю?

Станом на 7 лютого 2026 року смартфон пройшов 122 цикли заряджання за 140 днів. Власник вимкнув функцію Optimized Battery Charging і не обмежував заряд до 80 відсотків – кожне підключення завершувалося повними 100 відсотками. Пристрій заряджали як кабелем, так і бездротово, використовуючи різні адаптери й павербанки. Смартфон працював у холоді та під прямим сонцем, іноді повністю розряджався, а іноді залишався під’єднаним до живлення весь день. До того ж він постійно перебував у товстому чохлі, що не сприяє охолодженню, пише автор експерименту в своїй статті для ZDNET.

Попри таку експлуатацію, система й надалі показує 100 відсотків максимальної ємності. Причина криється не в "особливій" батареї, а в принципах роботи сучасних акумуляторів і програмного обліку.

Сучасні літій-іонні батареї мають високу стійкість до навантажень. У більшості пристроїв встановлені контролери заряду – мікросхеми керування живленням, які регулюють швидкість заряджання, граничну напругу й температурні обмеження. Вони не дозволяють батареї заряджатися або розряджатися поза безпечними межами. Саме ці апаратні механізми відіграють ключову роль у захисті акумулятора.

Програмні функції Apple, такі як Optimized Battery Charging або ліміт у 80 відсотків, працюють поверх базового захисту. Вони справді можуть трохи зменшити деградацію, але їхній ефект у сегменті споживчої електроніки не настільки значний, як часто вважають.

За оцінкою самої Apple, батарея iPhone розрахована на збереження до 80 відсотків початкової ємності після 1000 повних циклів за ідеальних умов. Якщо спростити, це приблизно мінус один відсоток кожні 50 циклів.

Чому ж після 122 циклів показник не змінився?

У кожного акумулятора є номінальна та фактична ємність. Номінальна – це значення в технічних характеристиках. Фактична зазвичай трохи вища, щоб компенсувати виробничі відхилення. Поки реальна ємність не опуститься нижче номінальної, система відображатиме 100 відсотків. Це своєрідний "медовий період", коли знос уже відбувається, але ще не фіксується індикатором.

Щойно фактична ємність перетне поріг номінальної, показник почне поступово знижуватися – приблизно на один відсоток кожні 50 циклів. Тобто зменшення неминуче, просто воно не миттєве.

Цікаво, що попередній смартфон власника – iPhone 15 Pro Max – експлуатувався максимально "правильно": із лімітом у 80 відсотків і обережним режимом заряджання. Проте через два роки батарея все одно втратила відчутну частину ресурсу і не витримувала повного дня роботи без підзарядки. На практиці обмеження могли лише трохи відтермінувати знос, але не змінити загальну картину.

Які висновки ми можемо зробити?

Висновок простий: акумулятор зношується незалежно від сценарію використання. Сучасні системи захисту вже забезпечують базову безпеку, а додаткові програмні функції дають помірний, але не радикальний ефект. Індикатор 100 відсотків – це не відсутність зносу, а лише момент, коли він ще не перевищив заводський запас ємності.