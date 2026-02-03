Як знайти оптимальний смартфон серед розмаїття пропозицій Apple?

Якщо для вас принципово обирати саме серед найсучаснішої лінійки, то найбільш раціональним вибором для більшості користувачів є базовий iPhone 17. Експерти наголошують, що цей пристрій став справжньою "золотою серединою", котра пропонує найкраще співвідношення ціни та потужності, пише 24 Канал.

Дивіться також Через 13 років після релізу старий iPhone отримав неочікуване оновлення

Смартфон оснащений екраном діагоналлю 6,3 дюйма із підтримкою технології ProMotion, що забезпечує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 герців. Це робить анімацію інтерфейсу Liquid Glass у новій iOS 26 надзвичайно плавною

Окрім того, екран отримав пікову яскравість 3000 нітів та антиблікове покриття, що полегшує роботу на вулиці під прямим сонячним промінням. Внутрішня пам'ять тепер починається з 256 гігабайтів, що є суттєвим кроком вперед порівняно з минулими роками. За продуктивність тут відповідає чип A19.

Ціна на смартфон стартує від 799 доларів, хоча в Україні ціна, очевидно, вища. Зараз, наприклад, його можна знайти за 47 000 гривень, в моделі, які вже були у використанні, за 39 – 40 тисяч.

Для більш вимогливих

Для тих, хто шукає максимальну потужність, Apple пропонує моделі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Ці пристрої побудовані на базі чипа A19 Pro.

Професійна лінійка вирізняється вдосконаленою системою камер, де всі три об'єктиви (основний, надширококутний та телефото) мають сенсори на 48 мегапікселів. Модель Pro Max пропонує рекордну автономність – до 39 годин відтворення відео.

Однією з найцікавіших функцій стала селфі-камера Center Stage на 18 мегапікселів, яка завдяки квадратному сенсору дозволяє робити горизонтальні знімки, тримаючи телефон вертикально. Ціна на ці моделі коливається від 64 000 до 74 000 гривень, залежно від обсягу пам'яті.

iPhone Air стоїть окремо, і не всі розуміють, кому він потрібен

Окрему нішу зайняв iPhone Air – найтонший смартфон в історії компанії, товщина якого складає всього 5.6 міліметрів, а вага – 165 грамів. Це пристрій для тих, хто ставить дизайн на перше місце.

Проте за елегантність доводиться платити компромісами: модель має лише одну основну камеру на 48 мегапікселів, один динамік та менш витривалий акумулятор. Його вартість значно більша, ніж у базової моделі, але менша, ніж у топових Pro.

Якщо для вас не принципове покоління, ось на що зверніть увагу

Якщо бюджет обмежений, варто звернути увагу на iPhone 16E. Цей смартфон за 599 доларів пропонує чип A18 та підтримку Apple Intelligence, проте позбавлений технології MagSafe, яка далеко не всім потрібна, та має екран із нижчою частотою оновлення в 60 герців.

Також у 2026 році актуальними залишаються вживані або відновлені моделі iPhone 15 Pro, які досі пропонують високу продуктивність та титановий корпус за привабливою ціною. Багато оглядачів і блогерів досі називають саме його найкращим вибором у 2026 році, оскільки Apple останніми роками не пропонувала нічого дійсно революційного, що суттєво вирізняло новіші моделі від iPhone 15 Pro.

Тож якщо ви не хочете переплачувати, зверніть увагу саме на нього, адже він усе ще пропонує достатню потужність, актуальні камери, матеріали та операційну систему. Знайти смартфон можна за 34 000 – 47 000 гривень.