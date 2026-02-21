Що нового отримає iPhone 18 Pro?

Потужніший чип A20 на 2 нм. Моделі iPhone 18 Pro та Pro Max, за чутками, працюватимуть на новому процесорі A20, створеному за 2-нм техпроцесом TSMC. Перехід на 2 нм означає більшу щільність транзисторів, що має забезпечити приблизно 15% приросту швидкодії та до 30% кращу енергоефективність порівняно з A19 в iPhone 17.

Також повідомляється про використання технології WMCM, яка дозволить інтегрувати оперативну пам’ять безпосередньо на кристалі разом із CPU, GPU та Neural Engine. Це може прискорити виконання завдань і роботу Apple Intelligence, а також позитивно вплинути на автономність.

Більша батарея і можливий товстіший корпус. За даними інсайдера Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max отримає акумулятор ємністю 5 100–5 200 мА·год. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max має батарею на 5 088 мА·год і забезпечує до 39 годин автономної роботи.

Інші джерела стверджують, що корпус нової моделі стане трохи товщим, а вага зросте до приблизно 243 грамів. Це зробить її приблизно на 3 грами важчою за iPhone 14 Pro Max – наразі найважчий смартфон Apple. Найімовірнішою причиною є саме збільшений акумулятор.

Менший Dynamic Island і експерименти з Face ID під екраном. Навколо фронтальної частини дисплея точаться суперечки. Журналіст The Information Вейн Ма стверджує, що Apple прагне прибрати Dynamic Island і залишити лише невеликий отвір під камеру у верхньому лівому куті.

Водночас аналітик дисплеїв Росс Янг і журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляють, що виріз не зникне повністю, а стане меншим. За словами інсайдера Ice Universe, його ширина скоротиться приблизно на 35% – з близько 20,7 мм до 13,5 мм. Instant Digital додає, що Dynamic Island зменшиться, але повноцінний Face ID під дисплеєм може з’явитися пізніше. Загалом йдеться про поступовий перехід до майже повноекранного дизайну.

Камера з новим сенсором і змінною діафрагмою. Samsung, за даними джерела Jukanlosreve, розробляє для лінійки 2026 року тришаровий сенсор PD-TR-Logic. Він поєднує три рівні схем і має покращити швидкість роботи камери, зменшити шуми та підвищити динамічний діапазон. Це може стати відходом від багаторічної співпраці Apple лише з Sony у сфері сенсорів.

Окрім цього, Digital Chat Station повідомляє, що 48-мегапіксельна основна камера Fusion отримає змінну діафрагму. На відміну від фіксованої ƒ/1.78 у моделях iPhone 15 Pro, 16 Pro та 17 Pro, нова система дозволить регулювати кількість світла вручну – подібно до DSLR-камер. Аналітик Мінг-Чі Куо раніше також заявляв, що ця функція з’явиться саме в iPhone 18 Pro.

Власний модем C2 і супутниковий 5G. Аналітик Джефф Пу повідомляє, що iPhone 18 Pro отримає модем C2 – наступника C1, який дебютував у iPhone 16e, та C1X у iPhone Air. Новий чип має забезпечити вищу швидкість передачі даних, кращу енергоефективність і підтримку mmWave 5G у США.

Як пише Toms guide, це частина стратегії Apple зі зменшення залежності від Qualcomm. Крім того, компанія планує додати підтримку 5G через супутники замість наземних веж. Якщо запуск відбудеться у 2026 році, першими такі можливості отримають iPhone 18 Pro, Pro Max і складаний iPhone. Наразі Apple співпрацює з Globalstar для супутникових функцій, але повноцінний супутниковий 5G для смартфонів ще не запущений.