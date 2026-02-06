Чи справді Apple готова збільшити батарею?

За інформацією від відомого інсайдера Digital Chat Station, Apple готує серйозне оновлення для iPhone 18 Pro Max. Смартфон нібито отримає акумулятор ємністю понад 5 000 міліампер-годин. Ба більше, для міжнародних версій називають показники, що можуть перевищити 5 200 міліампер-годин, пише PhoneArena.

Для Apple це нетиповий крок. Протягом багатьох років компанія робила ставку не на збільшення фізичної ємності, а на енергоефективність процесорів і глибоку оптимізацію iOS. Саме тому Pro Max моделі часто демонстрували хорошу автономність навіть із батареями меншого обсягу, ніж у конкурентів на Android.

Разом із новою батареєю джерело згадує і процесор A20 Pro, виготовлений за двонанометровим техпроцесом. За даними галузевих витоків, Apple може використати стандартний варіант N2 від TSMC, відмовившись від дорожчого N2P, відзначало раніше видання MacRumors. Причина прагматична – різниця в продуктивності мінімальна, а собівартість значно вища. У парі з новим чипом навіть помірне збільшення ємності може дати відчутний приріст часу роботи.

Акумулятори за новою технологією

Окрему увагу привертають чутки про нову акумуляторну технологію. За інформацією південнокорейського видання Electronic Times, Apple працює над батареями з кремнієвим анодом. Така хімія дозволяє підвищити щільність енергії без суттєвого збільшення габаритів. Саме це робить сценарій із батареєю понад 5 000 міліампер-годин реалістичним.

На користь цього говорить і старіший витік від листопада 2025 року, який опублікував відомий інсайдер Instant Digital. Тоді повідомлялося, що iPhone 18 Pro Max може важити близько 240 грамів. Для порівняння, попередник важив приблизно 233 грами. Різниця не критична, але в епоху гонитви за тонкістю і легкістю вона виглядає показовою і може свідчити саме про більший акумулятор.

Наздоганяючи конкурентів

Попри це, навіть такий крок виглядає радше спробою наздогнати, ніж проривом. Китайські виробники давно перетнули психологічну межу:

Наприклад, OnePlus 15 оснащений батареєю на 7 300 міліампер-годин.

А Xiaomi експериментує зі смартфонами з акумуляторами на 10 000 міліампер-годин.

До офіційного анонсу всі ці дані лишаються на рівні чуток. Втім, репутація Digital Chat Station як джерела досить висока, тож імовірність серйозних змін у лінійці Pro Max виглядає реальною. Питання лише в тому, чи сприймуть користувачі це як інновацію, чи як запізнілий, але необхідний крок.