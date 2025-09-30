Контрабанда нових iPhone?
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу. Зазначають, що з території Польщі прибув мікроавтобус Mercedes, за кермом якого перебував 36-річний житель Прикарпаття.
Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор" – вона передбачена для переміщення товарів, що не потребують декларування,
– уточнили у відомстві.
Як чоловік намагався провести смартфони?
Проте під час огляду автомобіля серед особистих речей у пакеті митники виявили 18 смартфонів Apple iPhone. З них 15 пристроїв – останньої моделі: 7 iPhone 17 Pro Max та 8 iPhone Air.
Зауважте. Орієнтовна вартість партії – 1,5 мільйона гривень.
Наразі триває документування порушення митних правил, подальшу долю вилученого товару вирішуватимуть відповідні органи.
За даними ЕП, понад 70 % електроніки, яка ввозиться в Україну неофіційно (контрабанда чи сіра імпорт), — це iPhone.
Що цьому передувало?
- 26 вересня в Україні офіційно стартували продажі нової лінійки iPhone 17. Першою мережею в Україні, яка офіційно розпочала продаж iPhone 17, стала компанія "Цитрус".
- Перший фіційний iPhone 17 купили в Києві за 69 999 гривень.
- Наразі на ринку спостерігається дефіцит пристроїв.
- Офіційні ціни виявилися нижчими за спекулятивні пропозиції на "сірому" ринку. Однак, вони все ще вищі за американські, це пов'язано із податками та логістичними витратами.