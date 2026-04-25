Який бізнес стабільно зростає в Росії?

Йдеться про похоронний бізнес. За перші кілька місяців 2026 року обсяг ритуальних послуг збільшився на 16% у грошовому вираженні, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Від початку року бізнес ритуальних послуг стабільно розвивається:

кількість замовлень зросла на 6,9%;

кількість нових компаній у І кварталі – на цілих 37,5%.

Звісно Кремль цю статистику намагається особливо не розголошувати.

Офіційна Москва воліє не коментувати, чому саме похоронна галузь залишається одним із найдинамічніших секторів вітчизняної економіки,

– зазначає СЗРУ,

За минулий рік ринок ритуальних послуг у Росії зріс на 18% і сягнув 128,3 мільярда рублів. Аналітики говорять, що урахуванням тіньового сектору, реальні цифри перевищують 250 мільярдів рублів.

Варто розуміти, що річні прибутки найбільшого виробника золота в Росії, компанії "Полюс", лише трохи вище показників похоронного бізнесу.

Тобто, Росія заробляє на похованні своїх громадян майже стільки ж, скільки на видобутку золота,

– наголошують у розвідці.

Російські чиновники, звісно ж, вирішили скористатися із ситуації і запровадили у 2026 році обмеження на виторг, знизивши поріг, який звільняє від сплати ПДВ з 60 до 20 мільйона рублів.

У такий спосіб влада хотіла залатати дірки у бюджеті. Однак власники похоронних агенцій не хочуть втрачати прибутків і просто роздрібнюють компанії.

Частина з них щиро інвестує в сектор, який, на відміну від більшості інших, демонструє стабільне зростання незалежно від санкцій, курсу рубля та кон'юнктури ринку. Попит на ритуальні послуги на Росії – це єдиний показник, якому не потрібні державні субсидії,

– додали в СЗРУ.

Зауважте! Ціни на ритуальні послуги у Росії теж ростуть. Наприклад, труна вже здорожчала на 10%.

Як ще Росія хоче залатати дірки в бюджеті?

Латати дірки в бюджеті Москва хоче не лише коштом похоронних, але й деяких гірничих компаній та банків.

За даними джерел, Міністерство фінансів вже працює над новим податком на надприбутки для бізнесу, пише Bloomberg.

Серед можливих платників додаткового податку називають низку приватних банків та великі гірничі підприємства:

компанію "Полюс"; яка є найбільшим видобувником золота в Росії;

комплекс "Норнікель", який вважається одним із найбільших у світі виробників нікелю та паладію.

Як зазначає видання, ідея нового збору з’явилася на тлі того, що економіка Росії, ймовірно, скоротилася в І кварталі, а виробництво впало майже на 2% за перші два місяці року.

Однак економісти вважають податок на надприбутки поганою ідеєю. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу зазначив, що цим Кремль лише вб'є останні стимули знищує стимули для розвитку економіки.

Бюджет треба наповнювати, а де брати гроші з практично мертвої економіки, яка вже з початку року демонструє падіння ВВП? Тому шукають додаткові джерела – і це вкрай непопулярно серед бізнесу.,

– зауважив експерт.

Зауважте! З 1 січня 2026 року у Росії вже підняли ПДВ з 20% до 22%. Після такого підвищення, він став одним з найбільших у світі.

Яка ситуація з іншим бізнесом?

Ситуація для малого та середнього бізнесу в Росії продовжує стрімко погіршуватися. Експерти допускають, що найближчим часом може припинити роботу до третини компаній.

Опитування свідчать, що майже 95% підприємців фіксують погіршення умов ведення бізнесу, а близько трьох чвертей відзначають серйозні труднощі. З початку року 68,7% респондентів уже зафіксували падіння виручки, і ще 5,5% повідомили, що були змушені повністю закрити свої справи.

Найбільше криза вдарила по сфері послуг, зокрема б’юті-індустрії, стоматології, а також технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Водночас найбільше зниження рентабельності спостерігається у сфері авторемонту, охорони здоров’я, фармацевтики та готельного бізнесу.

На тлі зростання витрат більшість підприємців змушені перекладати фінансовий тиск на споживачів. Уже 82,7% власників бізнесу підвищили ціни, причому понад половина з них – до 20%.