Рекордные долги и кризис на годы: еще одна ключевая отрасль России трещит по швам

Почему строительная отрасль России в кризисе?

Об этом предупредили аналитики близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет The Moscow Times.

По оценкам центра, спад в строительстве не временный, а уже успел закрепиться. Эксперты связывают это с ужесточением условий льготной ипотеки, высокими кредитными ставками и сокращением бюджетных расходов.

Дополнительно на строительные компании давят расходы на обслуживание кредитов, которые продолжают расти. По подсчетам ЦМАКП, совокупный долг застройщиков сейчас почти в пять раз превышает их прибыль.

Статистика Росстата подтверждает кризис в строительной отрасли. Например, в I квартале этого года объем строительных работ по стране уменьшился на 10% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Более того, по словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в некоторых регионах ввод нового жилья в эксплуатацию в январе – феврале упал аж до 65%. Особенно сложная ситуация:

в Центральной России;

на юге страны;

и в Сибири.

Строительный рынок сейчас проходит этап адаптации к новой экономической реальности. Застройщики стали осторожнее запускать новые очереди строительства и пересматривают темпы вывода жилья на рынок,

– считает руководитель девелоперской компании "Среда" Андрей Фетисов.

Подкосило строительный сектор в перенесение сроков ввода в эксплуатацию трассы Джубга – Сочи и ряда других региональных объектов. Дело в том, что в федеральном и местных бюджетах России не хватает средств на инфраструктурные объекты, вот их и "заморозили".

Заметьте! Аналитики добавляют, что из-за сокращения объемов жилищного строительства цены на недвижимость в бюджетном сегменте по итогам года могут вырасти на 10 – 12%. К тому же увеличивается дефицит жилья – его уже фиксируют в 21 регионе,

Какая еще отрасль оказалась на грани банкротств?

На грани волны банкротств оказалась и лесопромышленная отрасль России. Из-за падения спроса на фоне введения западных санкций компании потеряли миллиарды прибыли.

Лесопромышленники из Архангельской области даже написали обращение к первому вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой о помощи.

По подсчетам отрасли, в целом потери за последние 3 года составили более 15 миллиардов рублей .

. По данным Росстата, совокупные убытки лесозаготовительных компаний России только в 2025 году составили 2,2 миллиарда рублей.

Доля убыточных предприятий в лесозаготовке увеличилась уже до 45%.

Проблемы у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня хорошее настроение, потому что дальше падать уже некуда,

– заявил гендиректор одной из крупнейших компаний Северо-Западного округа Владимир Буторин.