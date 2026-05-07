Рекордные долги и кризис на годы: еще одна ключевая отрасль России трещит по швам

Почему строительная отрасль России в кризисе?
Об этом предупредили аналитики близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет The Moscow Times.
По оценкам центра, спад в строительстве не временный, а уже успел закрепиться. Эксперты связывают это с ужесточением условий льготной ипотеки, высокими кредитными ставками и сокращением бюджетных расходов.
Дополнительно на строительные компании давят расходы на обслуживание кредитов, которые продолжают расти. По подсчетам ЦМАКП, совокупный долг застройщиков сейчас почти в пять раз превышает их прибыль.
Статистика Росстата подтверждает кризис в строительной отрасли. Например, в I квартале этого года объем строительных работ по стране уменьшился на 10% по сравнению с тем же периодом 2025-го.
Более того, по словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в некоторых регионах ввод нового жилья в эксплуатацию в январе – феврале упал аж до 65%. Особенно сложная ситуация:
- в Центральной России;
- на юге страны;
- и в Сибири.
Строительный рынок сейчас проходит этап адаптации к новой экономической реальности. Застройщики стали осторожнее запускать новые очереди строительства и пересматривают темпы вывода жилья на рынок,
– считает руководитель девелоперской компании "Среда" Андрей Фетисов.
Подкосило строительный сектор в перенесение сроков ввода в эксплуатацию трассы Джубга – Сочи и ряда других региональных объектов. Дело в том, что в федеральном и местных бюджетах России не хватает средств на инфраструктурные объекты, вот их и "заморозили".
Заметьте! Аналитики добавляют, что из-за сокращения объемов жилищного строительства цены на недвижимость в бюджетном сегменте по итогам года могут вырасти на 10 – 12%. К тому же увеличивается дефицит жилья – его уже фиксируют в 21 регионе,
Какая еще отрасль оказалась на грани банкротств?
На грани волны банкротств оказалась и лесопромышленная отрасль России. Из-за падения спроса на фоне введения западных санкций компании потеряли миллиарды прибыли.
Лесопромышленники из Архангельской области даже написали обращение к первому вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой о помощи.
- По подсчетам отрасли, в целом потери за последние 3 года составили более 15 миллиардов рублей.
- По данным Росстата, совокупные убытки лесозаготовительных компаний России только в 2025 году составили 2,2 миллиарда рублей.
Доля убыточных предприятий в лесозаготовке увеличилась уже до 45%.
Проблемы у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня хорошее настроение, потому что дальше падать уже некуда,
– заявил гендиректор одной из крупнейших компаний Северо-Западного округа Владимир Буторин.
Поэтому предприниматели просят российское правительство ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве на 3 года и предоставить компаниям отсрочку минимум на тот же срок для уплаты налоговых долгов и других обязательных платежей.
Важно! Как рассказал 24 Каналу экономист Иван Ус, сегодня в России почти не осталось отраслей, в которых нет проблем. Все больше трудностей возникает в угольной отрасли, металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и даже в нефтегазовом секторе.
Что в Кремле говорят о кризисе в промышленности?
В России заявили о росте промышленного производства на 2,3% в марте после публичной критики со стороны Владимира Путина.
Это произошло после того, как Путин раскритиковал правительство за слишком оптимистичные экономические прогнозы и требовал остановить спад, подчеркнув необходимость "конкретных мер" для стабилизации ситуации.
Несмотря на официальные заявления, даже российская статистика не скрывает сложного состояния экономики: из 28 отраслей промышленности в конце марта в минусе оставались 22.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил спад как ожидаемый и связанный с процессами обеспечения макроэкономической стабильности.