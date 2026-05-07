Рекордные долги и кризис на годы: еще одна ключевая отрасль России трещит по швам
Рекордные долги и кризис на годы: еще одна ключевая отрасль России трещит по швам

Ирина Гайдук
Основные тезисы
  • Строительная отрасль России находится в кризисе с рекордными долгами и сокращением объемов строительства, что продлится от двух до трех лет.
  • Лесопромышленная отрасль России также на грани банкротства из-за падения спроса и западные санкции, что привело к значительным убыткам.
Строительная отрасль в России в кризисе на 2-3 года минимум / Рэксельс

Строительная отрасль России оказалась на пороге острого кризиса, который продлится от двух до трех лет. Этому способствуют рекордные долги, которые компании стремительно накапливают и не могут оплатить.

Почему строительная отрасль России в кризисе?

Об этом предупредили аналитики близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет The Moscow Times.

По оценкам центра, спад в строительстве не временный, а уже успел закрепиться. Эксперты связывают это с ужесточением условий льготной ипотеки, высокими кредитными ставками и сокращением бюджетных расходов.

Дополнительно на строительные компании давят расходы на обслуживание кредитов, которые продолжают расти. По подсчетам ЦМАКП, совокупный долг застройщиков сейчас почти в пять раз превышает их прибыль.

Статистика Росстата подтверждает кризис в строительной отрасли. Например, в I квартале этого года объем строительных работ по стране уменьшился на 10% по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Более того, по словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в некоторых регионах ввод нового жилья в эксплуатацию в январе – феврале упал аж до 65%. Особенно сложная ситуация:

  • в Центральной России;
  • на юге страны;
  • и в Сибири.

Строительный рынок сейчас проходит этап адаптации к новой экономической реальности. Застройщики стали осторожнее запускать новые очереди строительства и пересматривают темпы вывода жилья на рынок,
– считает руководитель девелоперской компании "Среда" Андрей Фетисов.

Подкосило строительный сектор в перенесение сроков ввода в эксплуатацию трассы Джубга – Сочи и ряда других региональных объектов. Дело в том, что в федеральном и местных бюджетах России не хватает средств на инфраструктурные объекты, вот их и "заморозили".

Заметьте! Аналитики добавляют, что из-за сокращения объемов жилищного строительства цены на недвижимость в бюджетном сегменте по итогам года могут вырасти на 10 – 12%. К тому же увеличивается дефицит жилья – его уже фиксируют в 21 регионе,

Какая еще отрасль оказалась на грани банкротств?

На грани волны банкротств оказалась и лесопромышленная отрасль России. Из-за падения спроса на фоне введения западных санкций компании потеряли миллиарды прибыли.

Лесопромышленники из Архангельской области даже написали обращение к первому вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой о помощи.

  • По подсчетам отрасли, в целом потери за последние 3 года составили более 15 миллиардов рублей.
  • По данным Росстата, совокупные убытки лесозаготовительных компаний России только в 2025 году составили 2,2 миллиарда рублей.

Доля убыточных предприятий в лесозаготовке увеличилась уже до 45%.

Проблемы у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня хорошее настроение, потому что дальше падать уже некуда,
– заявил гендиректор одной из крупнейших компаний Северо-Западного округа Владимир Буторин.

Поэтому предприниматели просят российское правительство ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве на 3 года и предоставить компаниям отсрочку минимум на тот же срок для уплаты налоговых долгов и других обязательных платежей.

Важно! Как рассказал 24 Каналу экономист Иван Ус, сегодня в России почти не осталось отраслей, в которых нет проблем. Все больше трудностей возникает в угольной отрасли, металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и даже в нефтегазовом секторе.

Что в Кремле говорят о кризисе в промышленности?

  • В России заявили о росте промышленного производства на 2,3% в марте после публичной критики со стороны Владимира Путина.

  • Это произошло после того, как Путин раскритиковал правительство за слишком оптимистичные экономические прогнозы и требовал остановить спад, подчеркнув необходимость "конкретных мер" для стабилизации ситуации.

  • Несмотря на официальные заявления, даже российская статистика не скрывает сложного состояния экономики: из 28 отраслей промышленности в конце марта в минусе оставались 22.

  • В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил спад как ожидаемый и связанный с процессами обеспечения макроэкономической стабильности.