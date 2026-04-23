Какую статистику "нарисовал" Росстат?
О росте промышленности официально сообщил Росстат, пишет The Moscow Times.
Улучшение ситуации официальная статистика увидела всего через неделю после жалоб российского диктатора Владимира Путина.
Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь – февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом,
– сказал Путин 15 апреля.
Он раскритиковал правительство за нереалистичные прогнозы по росту экономики и потребовал остановить спад, приняв "конкретные меры".
Очевидно, эти меры вылились в новый статистический отчет. Однако даже Росстат не может полностью скрыть плачевную ситуацию в российской экономике.
По его данным, в І квартале 2026 года промышленность выросла, но всего на 0,3%. Это почти в 8 раз меньше, чем прогнозировало правительство на год.
Из 28 отраслей экономики на конец марта в минусе оставались 22. А из тех шести, растущих, три связаны с военно-промышленным комплексом.
- В производстве продуктов спад за три месяца составил 0,2%;
- Выпуск одежды сократился 13,8%;
- А металлургический сектор обвалился на 10%.
Важно! Несмотря на официальную статистику, индекс деловой активности в российской промышленности находится в рецессии еще с мая 2025 года.
Какие отрасли особенно страдают от спада?
Все больше отраслей в России в 2026 году испытывают проблемы. Эксперты предупреждают, что могут закрываться даже крупные металлургические предприятия.
Дело в том, что внутренний спрос на пол резко просел в 2026 году. По итогам І квартала он уменьшился на 15% в годовом измерении, пишет Bloomberg.
В итоге металлургические гиганты, например, Магнитогорский металлургический комбинат или ПАО "Северсталь", сталкиваются с серьезными финансовыми и производственными трудностями:
- Рентабельность "Северстали" просела до 12%, что стало одним из самых низких уровней в истории компании.
- Тогда как на Магнитогорском металлургическом комбинате останавливают часть мощностей, уменьшают инвестиции и сокращают руководящий персонал на 10%.
Похожие проблемы не только в металлургии. Как рассказал 24 Каналу экономист Иван Ус, в России почти не осталось сфер, в которых нет проблем.
Еще в начале 2025 года глава основного угольного региона России – Кемерово – говорил, что, возможно, придется закрывать все шахты. Многие люди останутся без работы, и это может создать не лучшие внутренние условия,
– добавил Ус.
Также приходят в упадок машиностроение, сельское хозяйство, угольная отрасль и даже лесопромышленная.
Заметьте! Экономисты говорят, что спад охватил почти все гражданские отрасли. И даже рост цен на нефть из-за войны в Иране не поможет российской экономике. Прирост ВВП в 2026 году вряд ли превысит 1%.
Какие проблемы у России с бюджетом?
По оценкам украинской разведки, в 2026 году Россия может столкнуться с большим бюджетным дефицитом на уровне 8 – 10 триллионов рублей.
Проблемы проявились с первых месяцев года. За январь – февраль дефицит вырос до 3,45 триллиона рублей, или около 1,5% ВВП. Это почти равно годовому плану.
В то же время в Институте изучения войны считают, что официальные цифры могут быть заниженными. Реальный дефицит оценивают на десятки миллиардов долларов больше, а инфляция может достигать около 15% вместо заявленных 5,86%.
Чтобы перекрыть недостаток средств, в России рассматривают новые налоги. В частности, Минфин обдумывает налог со сверхприбылей для горнодобывающих компаний и банков.