Что происходит со стальной отраслью России?
Причиной такого решения является замедление внутреннего спроса и ограниченные экспортные возможности, о чем пишет Bloomberg.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MMK) – один из крупнейших металлургических заводов России:
- останавливает недогруженные активы;
- уменьшает инвестиции;
- сокращает некоторые руководящие должности на 10%.
Об этом сообщил генеральный директор Павел Шиляев в обращении к персоналу на социальной сети "ВКонтакте".
Производство стали – это самый чувствительный барометр экономической ситуации, и сегодня состояние отрасли очень сложное,
– сказал он.
Bloomberg отмечает: такой шаг является последним свидетельством углубления экономического замедления в России, поскольку высокие процентные ставки давят на крупные отрасли.
В тексте объяснили, что стальные предприятия особенно уязвимы:
- они сталкиваются с глобальным избытком предложения, что давит на цены;
- в то же время санкции против России дополнительно ограничивают экспортные возможности.
Обратите внимание! Сектор занимает относительно небольшую долю в ВВП России. Однако дает работу сотням тысяч людей, часто в моноотраслевых городах, построенных вокруг сталелитейных, угольных или железорудных заводов.
Металлургический комбинат Урала работает примерно на 60% мощностей и остается убыточным. Об этом также рассказал Шиляев. Группа уже законсервировала один угольный шахтный объект, остановила некоторые производственные единицы и перевела другие на сокращенное рабочее время.
Работникам пенсионного возраста, которых удерживали из-за нехватки кадров, сейчас предлагают возможность уйти на пенсию. Другие стальные компании также сокращают производство.
- "Первоуральский новотрубный завод" планирует приостановить работу одного из трех трубопрокатных цехов из-за снижения спроса.
- Угольно-стальной производитель Mechel PJSC также останавливал некоторые объекты в последние месяцы.
- ОМК – один из крупнейших производителей труб России – приостановил часть своей инвестиционной программы.
Важно! Потребление стали в России в 2025 году ожидалось на самом низком уровне как минимум с 2020 года.
Один из ведущих российских стальных производителей, традиционно прибыльный, в 2025 году получил самую низкую маржу прибыли за 16 лет.
Стальная промышленность России входит в сложный период, который может еще не в полной мере проявиться, и тенденция может продолжаться много лет,
– отметил Кирилл Чуйко, аналитик московской BCS.
Он добавил, что без дальнейшей государственной поддержки она рискует вернуться к условиям начала 2000 годов.
Напомним! Крупнейший производитель алюминия в России тоже имеет большие проблемы, поэтому страдает не только отрасль стали. Об этом пишет NV. "Русал" зафиксировала рекордные убытки в 2025 году – 455 миллионов долларов. Основная причина убытков – рост себестоимости производства.
Что еще известно о промышленности в России?
- Все больше ключевых отраслей Кремля приходит в упадок. Среди них металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная отрасль. Эксперт Иван Ус отметил, что кризис в России ухудшается, и это уже чувствует население.
- В то же время ЕС продолжает "помогать" Москве. В 2025 году Европейский Союз импортировал из России 5,08 миллионов тонн продукции горно-металлургического комплекса. Таким образом, агрессор получил 2,08 миллиардов евро от Европы.