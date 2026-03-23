Что происходит со стальной отраслью России?

Причиной такого решения является замедление внутреннего спроса и ограниченные экспортные возможности, о чем пишет Bloomberg.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MMK) – один из крупнейших металлургических заводов России:

останавливает недогруженные активы;

уменьшает инвестиции;

сокращает некоторые руководящие должности на 10%.

Об этом сообщил генеральный директор Павел Шиляев в обращении к персоналу на социальной сети "ВКонтакте".

Производство стали – это самый чувствительный барометр экономической ситуации, и сегодня состояние отрасли очень сложное,

– сказал он.

Bloomberg отмечает: такой шаг является последним свидетельством углубления экономического замедления в России, поскольку высокие процентные ставки давят на крупные отрасли.

В тексте объяснили, что стальные предприятия особенно уязвимы:

они сталкиваются с глобальным избытком предложения, что давит на цены;

в то же время санкции против России дополнительно ограничивают экспортные возможности.

Обратите внимание! Сектор занимает относительно небольшую долю в ВВП России. Однако дает работу сотням тысяч людей, часто в моноотраслевых городах, построенных вокруг сталелитейных, угольных или железорудных заводов.

Металлургический комбинат Урала работает примерно на 60% мощностей и остается убыточным. Об этом также рассказал Шиляев. Группа уже законсервировала один угольный шахтный объект, остановила некоторые производственные единицы и перевела другие на сокращенное рабочее время.

Работникам пенсионного возраста, которых удерживали из-за нехватки кадров, сейчас предлагают возможность уйти на пенсию. Другие стальные компании также сокращают производство.

"Первоуральский новотрубный завод" планирует приостановить работу одного из трех трубопрокатных цехов из-за снижения спроса.

Угольно-стальной производитель Mechel PJSC также останавливал некоторые объекты в последние месяцы.

ОМК – один из крупнейших производителей труб России – приостановил часть своей инвестиционной программы.

Важно! Потребление стали в России в 2025 году ожидалось на самом низком уровне как минимум с 2020 года.

Один из ведущих российских стальных производителей, традиционно прибыльный, в 2025 году получил самую низкую маржу прибыли за 16 лет.

Стальная промышленность России входит в сложный период, который может еще не в полной мере проявиться, и тенденция может продолжаться много лет,

– отметил Кирилл Чуйко, аналитик московской BCS.

Он добавил, что без дальнейшей государственной поддержки она рискует вернуться к условиям начала 2000 годов.

Напомним! Крупнейший производитель алюминия в России тоже имеет большие проблемы, поэтому страдает не только отрасль стали. Об этом пишет NV. "Русал" зафиксировала рекордные убытки в 2025 году – 455 миллионов долларов. Основная причина убытков – рост себестоимости производства.

