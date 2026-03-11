Как Европа предоставила средства России?

Однако торговля между Евросоюзом и Россией продолжается, и о чем свидетельствуют данные GRM Center.

Читайте также Санкции под вопросом: в ЕС расследуют аномальный экспорт к "друзьям" Путина

Дело в том, что Европейский Союз импортировал из России 5,08 миллионов тонн продукции горно-металлургического комплекса в 2025 году. Кремль получил от этих поставок 2,08 миллиардов евро.

Несмотря на многолетнее сокращение, объемы остаются значительными,

– говорится в тексте.

Наибольшая доля импорта – стальные полуфабрикаты – 3,72 миллиона тонн или 73% общего объема. Это на 18,3% больше, чем в 2024 году.

Более того, расходы потребителей в Европе на такую продукцию достигли 1,63 миллиарда евро. Основными потребителями в прошлом году были:

Бельгия – 1,29 миллиона тонн; Италия – 836,72 тысячи тонн. Чехия – 826,46 тысячи тонн.

Плохая новость заключается в том, что импорт российских полуфабрикатов в страны ЕС может сохраняться и в дальнейшем. Дело в том, что для отдельных позиций, (прежде всего слябов) в санкционном режиме действует переходный механизм. То есть поставки такой продукции разрешены в пределах поэтапно сокращаемых квот – до 30 сентября 2028 года.

Обратите внимание! А запрет на импорт отдельной продукции, которая сделана в третьих странах, но с использованием российских полуфабрикатов, для некоторых кодов начинает действовать только с октября 2028 года.

Значительные объемы импорта наблюдаются и в отношении чугуна. Но следует сразу отметить, что поставки осуществлялись только в I квартале.

С января по март российские производители успели отгрузить в ЕС 696,99 тысячи тонн чугуна. Однако следует добавить что это снижение на 32,3% по сравнению с 2025 годом в целом.

В Италию направлено почти весь объем сырья – 524,62 тысячи тонн.

Третьим товаром в этом списке, стало железо прямого восстановления (DRI) – 584,65 тысячи тонн на 175,83 миллиона евро.,Среди крупнейших импортеров DRI – Италия – 312 _COPY2 14 тысячи тонн и Бельгия – 135,27 тысячи тонн.

Заметьте! Кроме того, поставки лома черных металлов за прошлый год стремительно выросли – на 58,7%.

Данные свидетельствуют, что поставки ключевых видов продукции преимущественно сокращались, но все равно оставались весомыми для отдельных рынков. Прежде всего металлы из России важны для Италии и Бельгии.

То есть российские поставки продолжают занимать большую долю рынка в момент. Однако европейские производители работают в условиях слабого спроса и высокой конкуренции с импортом.

Но ЕС имеет альтернативы. Например, Украина в 2025 году поставила в ЕС 2,65 миллиона тонн проката, что на 24,6% больше, чем годом ранее. Также украинские поставщики предоставили Европе 987 тысяч тонн полуфабрикатов.

Кроме того, поставки украинского чугуна в ЕС выросли до 568 тысяч тонн, из которых 416 тысяч тонн пришлось на Италию,

– говорится в материале.

Это означает, что даже в условиях полномасштабной войны украинские компании способны частично закрывать потребности европейского рынка.

Важно! ЕС также активно продолжает использовать российский газ. Она занимает четвертое место среди экспортеров СПГ в Европу. Лидерами же стали Норвегия, США и Алжир. Об этом говорится в отчете Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики Украины.

Что еще следует знать об отношениях Европы и России?