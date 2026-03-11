Почему министерство начало расследование?

После введения санкций ЕС против России прямые продажи товаров из Португалии в страну-агрессора резко упали, пишет Euronews.

В 2021 году объемы экспорта превышали 26 миллионов евро, но впоследствии он практически сошел на нет.

С другой стороны, статистика Национального института статистики Португалии (INE) показывает другую тенденцию. Значительно выросли продажи в дружественные с Россией страны:

Кыргызстан;

Казахстана;

Азербайджан;

Турцию;

и Объединенные Арабские Эмираты.

Среди упомянутых стран выделяется Кыргызстан: португальский экспорт туда вырос с около 200 000 евро в 2021 году до почти 6 миллионов евро в 2025 году

Все пять стран, куда продажи выросли больше всего, регулярно торгуют с Москвой на протяжении всей войны.

Всплеск экспорта в эти страны дает веские основания считать, что, как и в других странах ЕС, существуют португальские компании, которые сознательно или бессознательно обходят санкции против России через посредников,

– пишет издание.

Какие товары может получать Россия?

Как отмечают специалисты, и португальские компании, и другие европейские фирмы могут экспортировать свои товары в страны, которые затем переправляют ее в Россию.

Это подтверждают данные INE, которые показывают, что показывают, что с 2022 года все 5 стран начали импортировать больше товаров, на которые распространяются санкции, и одновременно увеличили экспорт в Москву.

Среди подсанкционных товаров увеличились продажи:

микрочипов и полупроводников;

электронного оборудования и дронов;

промышленных компонентов;

других материалов, которые могут использоваться в военной промышленности.

Особенно выделяется на этом фоне корок. За последние годы продажи пробки из Португалии, которая является крупнейшим в мире экспортером этого материала, в Турцию, ОАЭ, Кыргызстана и Казахстана заметно увеличились.

Дело в том, что Россия ранее была постоянным заказчиком пробки, в основном для вина. Однако после вторжения в Украину этот материал попал под санкции, поскольку он может быть использован в военных целях.

Налоговая и таможенная служба Португалии подтвердила португальской газете Público, что сейчас продолжаются расследования возможных нарушений санкционного режима.

Такие изменения не означают автоматически несоблюдение санкций, но логично могут стать основанием для расследования,

– отметили в ведомстве.

Важно! Цель санкций ЕС – подорвать способность российской промышленности, особенно военной, получать западные технологии. Однако такие обходные схемы могут значительно подрывать усилия Европы притормозить военную машину Путина.

Какие еще схемы разоблачили в ЕС?