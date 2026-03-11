Почему министерство начало расследование?
После введения санкций ЕС против России прямые продажи товаров из Португалии в страну-агрессора резко упали, пишет Euronews.
Смотрите также "Мировая экономика – цинична": что может заставить Запад отказаться от санкций против России
В 2021 году объемы экспорта превышали 26 миллионов евро, но впоследствии он практически сошел на нет.
С другой стороны, статистика Национального института статистики Португалии (INE) показывает другую тенденцию. Значительно выросли продажи в дружественные с Россией страны:
- Кыргызстан;
- Казахстана;
- Азербайджан;
- Турцию;
- и Объединенные Арабские Эмираты.
Среди упомянутых стран выделяется Кыргызстан: португальский экспорт туда вырос с около 200 000 евро в 2021 году до почти 6 миллионов евро в 2025 году
Все пять стран, куда продажи выросли больше всего, регулярно торгуют с Москвой на протяжении всей войны.
Всплеск экспорта в эти страны дает веские основания считать, что, как и в других странах ЕС, существуют португальские компании, которые сознательно или бессознательно обходят санкции против России через посредников,
– пишет издание.
Какие товары может получать Россия?
Как отмечают специалисты, и португальские компании, и другие европейские фирмы могут экспортировать свои товары в страны, которые затем переправляют ее в Россию.
Это подтверждают данные INE, которые показывают, что показывают, что с 2022 года все 5 стран начали импортировать больше товаров, на которые распространяются санкции, и одновременно увеличили экспорт в Москву.
Среди подсанкционных товаров увеличились продажи:
микрочипов и полупроводников;
электронного оборудования и дронов;
промышленных компонентов;
других материалов, которые могут использоваться в военной промышленности.
Особенно выделяется на этом фоне корок. За последние годы продажи пробки из Португалии, которая является крупнейшим в мире экспортером этого материала, в Турцию, ОАЭ, Кыргызстана и Казахстана заметно увеличились.
Дело в том, что Россия ранее была постоянным заказчиком пробки, в основном для вина. Однако после вторжения в Украину этот материал попал под санкции, поскольку он может быть использован в военных целях.
Налоговая и таможенная служба Португалии подтвердила португальской газете Público, что сейчас продолжаются расследования возможных нарушений санкционного режима.
Такие изменения не означают автоматически несоблюдение санкций, но логично могут стать основанием для расследования,
– отметили в ведомстве.
Важно! Цель санкций ЕС – подорвать способность российской промышленности, особенно военной, получать западные технологии. Однако такие обходные схемы могут значительно подрывать усилия Европы притормозить военную машину Путина.
Какие еще схемы разоблачили в ЕС?
В этом году расследование, которое провели Европейское управление по борьбе с мошенничеством вместе с польскими правоохранителями, разоблачило схему косвенных поставок подержанных автомобилей из ЕС в Россию.
Транспортные средства сначала отправляли в третьи страны, в частности Турцию, Армению, Казахстан и Кыргызстан, а уже оттуда они попадали на российский рынок. После разоблачения схемы в нескольких странах ЕС открыли уголовные производства и усилили контроль за подобными поставками.
Также немецкие правоохранители задержали пять человек, которых подозревают в организации масштабной сети незаконного экспорта товаров для российского оборонно-промышленного комплексау. По версии следствия, через эту схему организовали примерно 16 тысяч поставок товаров на сумму не менее 30 миллионов евро.