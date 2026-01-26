Как Россия получает подсанкционные товары?

Запрещенные товары, в частности, поступают из Германии. Для регулярных поставок в обход санкций была разработана подпольная почтово-логистическая схема, передает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Журналисты издания разоблачили маршрут поставки этих грузов с помощью GPS-маячков. Выяснилось, что товары поступают в Россию в виде посылок, которые отправляют через сеть, связанную с бывшей дочерней структурой "Почты России" в Германии.

Расследование показало, что ведущую роль в схеме играет логистическая компания, которую зарегистрировали в конце 2022 года. Формально у нее есть только почтовый ящик в Кельне. Но на самом деле благодаря ей подсанкционные посылки завозят на склад недалеко от аэропорта Берлин – Бранденбург. Там их загружают в фуры, которые направляются в Россию через Беларусь и Польшу.

По информации издания, у этого склада неоднократно был замечен автомобиль Дмитрия В., который ранее руководил компанией RusPost GmbH.

В 2014 году этот человек создал дочернюю компанию в Берлине по поручению "Почты России".

После начала полномасштабной войны в Украине Дмитрий В. уволился.

Однако, по данным BILD, теперь он возглавляет компанию, отправляющую грузы в Россию.

Журналисты лично протестировали "подпольную почту" Кремля, отправив пять посылок с непригодными электронными товарами, обозначив их как безопасные товары. Все они беспрепятственно покинули ЕС и попали в Москву. Стоила доставка 26 евро за посылку весом до двух килограммов.

Впрочем, в логистической компании заявляют, что работают вполне законно, хотя, мол, не застрахованы от ложных деклараций.

Механизмы контроля выстроены так, что нарушение санкций ЕС практически невозможны,

– заявили в компании на запрос издания.

Заметьте! Особое внимание привлекло то, что во время некоторых отправлений использовали документы почты Узбекистана. Она же официально вообще не имеет права на работу в Германии.

Почему Зеленский критикует Европу?

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский недавно раскритиковал Европу в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства, в частности, заметил, что европейские страны до сих пор поставляют в Москву товары, которые помогают российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну против Украины.

Россияне не смогли бы произвести ни одной своей баллистики, ни одной крылатой ракеты без критических компонентов из других стран. И это не только Китай. Россия получает компоненты от компаний из Европы, Соединенных Штатов, Тайваня,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Путин не сможет вести войну без денег, и у Европы есть рычаги, чтобы оставить Москву без доходов.

