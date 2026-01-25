На этом в интервью 24 Каналу отметил старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши, подчеркнув, что в России начала реально проседать экономика из-за инфляции, давления, процентных ставок.

Плохие новости для Путина: что ослабляет Россию?

Теперь Россия зарабатывает гораздо меньше от экспорта нефти и газа, чем раньше. Как отметил Джейми Ши, если Соединенные Штаты вернут венесуэльскую нефть на международные рынки, тогда образуется избыток нефтепродуктов. Как результат – цена на нефть снизится.

В будущем Путин получит из-за этого еще меньше. А именно экспорт нефти и газа подпитывает российскую военную машину. Конечно, еще есть влияние санкций. Они требуют времени, особенно в высокотехнологичных секторах и в вопросах сырья, но уже начинают давать результат,

– озвучил Джейми Ши.

Экс-заместитель помощника генсека НАТО призвал проанализировать то, что происходит последние несколько дней – усиливаются международные действия против российского теневого флота, который используется для торговли с Венесуэлой, Ираном. Теперь видно, как США при поддержке Великобритании останавливают эти суда. Это тоже, по его словам, должно быть плохой новостью для Путина.

Джейми Ши рассказал, что Россия из-за безумных потерь на фронте ищет пополнение. Она вербует в свое войско даже неопытных и наивных бойцов из Африки, Сирии. Оказавшись на войне, они попадают в плен ВСУ или погибают на поле боя.

Россия уже в отчаянии. Раз она вынуждена набирать таких непрофессиональных солдат со всего мира, чтобы пополнять свои ряды, то очевидно, что находится в гораздо более слабом положении,

– заметил Джейми Ши.

Он подытожил, что сегодня есть факты, которые дают надежду на положительный ход событий в 2026 году в контексте российско-украинской войны, ее завершения.

Обратите внимание! Доктор экономических наук Игорь Липсиц прогнозирует в дальнейшем два сценария развития событий. Первый – маловероятен, если Путин остановится, тогда будут сняты санкции и мир позволит России восстановить торговые связи. Другой вариант – глава Кремля внедрит модель КНДР, превратив страну в "концлагерь".

Какие проблемы испытывает сегодня Россия?