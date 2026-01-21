Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, подчеркнув, что Путин хочет продолжать боевые действия, он живет войной и будет пытаться вести ее активно до самой своей смерти.

Дать прогноз выдержит ли планы Путина продолжать войну российская экономика сегодня, по словам доктора экономических наук, сложно. Он напомнил, что в свое время советское политбюро хотело гонки вооружения, но денег на это в СССР тогда не было, экономика развалилась вместе с военной промышленностью и армией.

Сейчас для России, кроме маловероятного сценария, когда она завершит войну и будет налаживать отношения с миром, существует и другой. Его Липсиц считает худшим и объяснил, что он будет предусматривать.

Путин ради того, чтобы продолжать войну, превратит Россию практически в настоящий концлагерь по модели Северной Кореи. Она предусматривает сегмент элиты – люди и организации, которые будут жить хорошо, и другой – когда большая часть населения будет жить в условиях барака с ограниченным пайком и зарплатой, без прав что-то сказать и изменить,

– озвучил Липсиц.

При таком сценарии доктор экономических наук прогнозирует жесткую систему террора, принуждения россиян к труду за копейки. По его словам, экономика будет такой, что население будет жить впроголодь, но на войну власть деньги будет находить.

"Все-таки СССР имел много нового. Все строилось после войны заново, промышленность и энергетика, развивалась железная дорога. А в нынешней России все старое, изношенное, давно без ремонта. Большинство всего было построено в 70 – 80 годах. Посмотрите, как пришла зима, то какая полоса аварий в ЖКХ началась, причем не где-то на Крайнем Севере, а в Подмосковье", – обратил внимание Липсиц.

Из-за этого люди остались без отопления, света, воды. Липсиц отметил, это произошло не потому, что в российские многоэтажки прилетели дроны, а из-за того, что Россия износилась, нуждалась в ремонтах. Вместо этого ее руководство направило деньги на войну против Украины.

Теперь страна рвется, ломается, подрывается и замерзает. Это картина, в которой оказалась Россия. Запас прочности у нее небольшой. Вероятность того, что она начнет разрушаться уже даже в 2026 году – совсем немаленькая. Ведь с деньгами в этом году катастрофически плохо,

– подытожил Липсиц.

Какие проблемы испытывает Россия?