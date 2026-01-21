Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, подчеркнув, что Путин хочет продолжать боевые действия, он живет войной и будет пытаться вести ее активно до самой своей смерти.
Смотрите также Инфляция "бьет болезненно": какие сюрпризы принес 2026 год российской экономике
Худший сценарий для России: что он предусматривает?
Дать прогноз выдержит ли планы Путина продолжать войну российская экономика сегодня, по словам доктора экономических наук, сложно. Он напомнил, что в свое время советское политбюро хотело гонки вооружения, но денег на это в СССР тогда не было, экономика развалилась вместе с военной промышленностью и армией.
Сейчас для России, кроме маловероятного сценария, когда она завершит войну и будет налаживать отношения с миром, существует и другой. Его Липсиц считает худшим и объяснил, что он будет предусматривать.
Путин ради того, чтобы продолжать войну, превратит Россию практически в настоящий концлагерь по модели Северной Кореи. Она предусматривает сегмент элиты – люди и организации, которые будут жить хорошо, и другой – когда большая часть населения будет жить в условиях барака с ограниченным пайком и зарплатой, без прав что-то сказать и изменить,
– озвучил Липсиц.
При таком сценарии доктор экономических наук прогнозирует жесткую систему террора, принуждения россиян к труду за копейки. По его словам, экономика будет такой, что население будет жить впроголодь, но на войну власть деньги будет находить.
"Все-таки СССР имел много нового. Все строилось после войны заново, промышленность и энергетика, развивалась железная дорога. А в нынешней России все старое, изношенное, давно без ремонта. Большинство всего было построено в 70 – 80 годах. Посмотрите, как пришла зима, то какая полоса аварий в ЖКХ началась, причем не где-то на Крайнем Севере, а в Подмосковье", – обратил внимание Липсиц.
Из-за этого люди остались без отопления, света, воды. Липсиц отметил, это произошло не потому, что в российские многоэтажки прилетели дроны, а из-за того, что Россия износилась, нуждалась в ремонтах. Вместо этого ее руководство направило деньги на войну против Украины.
Теперь страна рвется, ломается, подрывается и замерзает. Это картина, в которой оказалась Россия. Запас прочности у нее небольшой. Вероятность того, что она начнет разрушаться уже даже в 2026 году – совсем немаленькая. Ведь с деньгами в этом году катастрофически плохо,
– подытожил Липсиц.
Какие проблемы испытывает Россия?
Журналист, эксперт-международник Александр Демченко отметил, что у России мало времени из-за ухудшения экономической ситуации, поэтому Кремль повышает ставки. Он рассказал, что в Москве упал показатель подписания контрактов с минобороны, а в семи регионах России уже не выплачивают "подъемные". В российском бюджете образовалась "дыра" на почти 7 триллионов рублей.
Служба внешней разведки Украины сообщает, что в 2026 году экономика России входит в фазу "дорогих денег". Прогнозируется, что высокая стоимость капитала сохранится надолго, из-за этого бизнес будет сокращать инвестиции. Ударит по нему и налоговая политика, ведь в России повысили ставку НДС до 22%.
В России сегодня вакансий больше, чем работников. Наблюдается низкая безработица из-за мобилизации и демографических потерь. Проблемы страна-агрессор испытывает и в логистике.
Политолог Андрей Ткачук отметил, что 2026 год для России будет решающим и времени у нее остается мало из-за экономических трудностей на фоне войны. Сказываются действия США в виде давления на российский теневой флот, а также дроны, которые прилетают на объекты нефтеперерабатывающей отрасли России.