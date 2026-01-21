На этом в интервью 24 Канала отметил журналист, эксперт-международник Александр Демченко, подчеркнув, что теперь Путин хочет не только Донбасс, но и весь Запорожский и Херсонский регион, а также "серые зоны" Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей.

Какие трудности испытывает Россия, поэтому и спешит?

Аппетиты России растут, а вот успехи на фронте и финансовая составляющая – наоборот. По словам эксперта-международника, российские удары "Орешником", атаки по энергетической инфраструктуре Украины противник наносит не от лучшей жизни. Он убежден, что у главы Кремля возникают большие трудности в экономике.

У Путина колоссальные проблемы. Все эти удары, использование "Орешника" об этом свидетельствуют. От этого Путина стал отговаривать министр обороны Белоусов, потому что один такой удар стоит дороже, чем защитить несколько регионов России. Мол, это просто потраченные средства, потому что нет ядерного заряда в ракете, поэтому зачем тогда ее запускать,

– озвучил Демченко.

Эксперт-международник отметил, что Путин пошел на эскалацию войны по максимуму, переходя все "красные линии". Он напомнил, что Чернобыльская атомная электростанция сейчас осталась без внешнего электроснабжения в результате очередных атак России по украинской энергетике.

"Путин повышает ставки, потому что в Кремле осознают, что у них не так уж и много времени, что есть большие проблемы в экономике. Прочитал информацию, что в Москве огромное количество отказников, люди не хотят идти воевать. Число контрактников упало на 40%. А это в Москве, где так называемые "подъемные" выплаты составляют 1,9 – 2 миллиона рублей, а суммарно за год со всеми остальными начислениями – 5,5 миллионов", – рассказал Демченко.

Сегодня, по словам журналиста, в России уже в семи регионах власти отказываются выплачивать эти "подъемные" контрактникам. "Дыра" в федеральном бюджете растет и уже составляет более 7 триллионов рублей. Демченко заметил на том, что многие НПЗ сейчас в России не работают. Поэтому, по его убеждению, у Путина на ведение войны осталось не так много времени, как и денег, и людей.

Принимая во внимание то, что Путин не может завершить войну, кроме как достичь капитуляции Украины, но это даже в нынешних сложных условиях невозможно, то он будет не просто повышать ставки, а вынужденно пойдет на непопулярные для россиян решения. Они будут касаться усиления мобилизации, закрытию границ для военнообязанных,

– прогнозирует Демченко.

По мнению эксперта-международника, если эти решения будут приняты, то в России начнется реальная смута среди населения и неизвестно, какие последствия это будет иметь. Демченко подытожил, что сейчас Кремль эскалирует ситуацию и заигрывает с Трампом, потому что чувствует страх, что у него все просядет: лопнет экономика, а за этим и политический режим.

В России нарастают проблемы из-за войны