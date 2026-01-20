Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что Россия не демонстрирует желания заканчивать войну. Однако есть впечатление, что россияне осознают – 2026 год во многом может быть для них решающим. Именно поэтому они усиленно давят на Украину.
Чего ожидать в этом году?
По словам Ткачука, в Кремле осознают, что в 2026 году их экономика может испытать колоссальные проблемы. Украина продолжает бить по нефтеперерабатывающей отрасли, а давление на теневой флот России усиливается.
Поэтому эта "нефтегазовая бочка", на которой сидит Россия, может существенно сдуться в 2026 году. К этому надо добавить вопрос с мобилизацией населения, которое скоро может возникнуть у врага. Соответственно у них не так много времени осталось, чтобы дожимать свои цели на поле боя,
– отметил военный.
Враг до сих пор имеет целью захватить всю территорию Донецкой области. При этом они уже более года не могут захватить Покровско – Мирноградскую агломерацию.
При этом не стоит отвергать, что оккупанты имеют определенные успехи. Но все равно темп продвижения у них достаточно медленный. А потери – значительные.
Да, не без продвижений. Есть движение в Гуляйполе. Но это не те продвижения, которые должны быть у россиян, учитывая их затраченные ресурсы. Плюс у нас идут существенные кадровые изменения и возможности по "перезапуску армии". Мадьяр осенью набрал большое количество пилотов. Скоро увидим, как они заработают. Надеюсь, что это поднимет уровень потерь российской армии,
– отметил Ткачук.
Какие потери России на войне?
- По состоянию на 20 января Россия потеряла более 1 миллиона 228 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11579 танков, 23298 боевых бронированных машин, 36393 артиллерийских систем и т.д.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, сколько личного состава потеряла Россия за 2024 – 2025 годы. Речь идет о более 850 тысяч убитыми и ранеными.
- Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что одна из стратегических целей Украины – убивать 50 тысяч россиян в месяц. В прошлом месяце удалось уничтожить 35 тысяч оккупантов.